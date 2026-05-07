Giro de Italia 2026: canal y hora para ver el debut de Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio

Inicia una nueva edición del Giro de Italia con la presencia de tres colombianos: Egan Bernal defiende los renovados colores del Netcompany Ineos, Santiago Buitrago lidera las ilusiones del Bahrain Victorious y Einer Rubio es gregario de lujo para el Movistar Team.

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Aunque la delegación nacional no es numerosa, sí está plagada de ciclistas con sobradas victorias en el World Tour. Bernal ya sabe lo que se siente ser campeón del Giro, mientras que Buitrago y Rubio han ganado etapas en territorio italiano.

El gran favorito al título es Jonas Vingegaard, que disputa su primera vez en la corsa rosa y tiene el anhelo de cumplir un objetivo que Tadej Pogačar todavía no ostenga: ganar las tres grandes vueltas.

Egan Bernal es uno de los corredores que se puden interponer en ese sueño, aunque el colombiano reconoce que ha corrido poco esta temporada por un problema de rodilla que apenas logró superar a tiempo. “En mis primeras carreras tras el parón, he estado entre los primeros, y eso me permite seguir soñando con grandes resultados aquí“, declaró.

Aunque los expertos califican el Giro de Italia como una carrera que este año le restó exigencia a los corredores, el corredor zipaquireño no piensa igual.

“Para mí sigue siendo muy duro, no diría que lo hayan hecho más fácil. Quizás si miras los perfiles no parezca tan malo, pero cuando llegas allí el día de la carrera, las rutas siguen siendo realmente difíciles”, agregó en declaraciones recogidas por CyclingNews.

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¿Qué canal transmite el Giro de Italia 2026?

Eso solo se podrá juzgar cuando empiece la carrera este viernes sobre las 7:00 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión estará a cargo de Directv Sports, Canal RCN y Caracol TV en sus señales principales.

A través de dispositivos móviles también se puede seguir en DGO, la APP Canal RCN y Ditu.

El Trofeo Senza Fine que se entrega al campeón del Giro de Italia. Foto: NurPhoto via AFP

En total son 21 etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores, su capacidad de responder a los ataques de los favoritos y toda la preparación que vienen haciendo desde principio de año.

Este es el recorrido oficial del Giro de Italia 2026: