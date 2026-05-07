Giro de Italia 2026: canal y hora para ver el debut de Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio

Inicia una nueva edición del Giro de Italia con la presencia de tres colombianos: Egan Bernal defiende los renovados colores del Netcompany Ineos, Santiago Buitrago lidera las ilusiones del Bahrain Victorious y Einer Rubio es gregario de lujo para el Movistar Team.
Aunque la delegación nacional no es numerosa, sí está plagada de ciclistas con sobradas victorias en el World Tour. Bernal ya sabe lo que se siente ser campeón del Giro, mientras que Buitrago y Rubio han ganado etapas en territorio italiano.
El gran favorito al título es Jonas Vingegaard, que disputa su primera vez en la corsa rosa y tiene el anhelo de cumplir un objetivo que Tadej Pogačar todavía no ostenga: ganar las tres grandes vueltas.
Egan Bernal es uno de los corredores que se puden interponer en ese sueño, aunque el colombiano reconoce que ha corrido poco esta temporada por un problema de rodilla que apenas logró superar a tiempo. “En mis primeras carreras tras el parón, he estado entre los primeros, y eso me permite seguir soñando con grandes resultados aquí“, declaró.
Aunque los expertos califican el Giro de Italia como una carrera que este año le restó exigencia a los corredores, el corredor zipaquireño no piensa igual.
“Para mí sigue siendo muy duro, no diría que lo hayan hecho más fácil. Quizás si miras los perfiles no parezca tan malo, pero cuando llegas allí el día de la carrera, las rutas siguen siendo realmente difíciles”, agregó en declaraciones recogidas por CyclingNews.
¿Qué canal transmite el Giro de Italia 2026?
Eso solo se podrá juzgar cuando empiece la carrera este viernes sobre las 7:00 de la mañana (hora de Colombia). La transmisión estará a cargo de Directv Sports, Canal RCN y Caracol TV en sus señales principales.
A través de dispositivos móviles también se puede seguir en DGO, la APP Canal RCN y Ditu.
En total son 21 etapas que pondrán a prueba la resistencia de los corredores, su capacidad de responder a los ataques de los favoritos y toda la preparación que vienen haciendo desde principio de año.
Este es el recorrido oficial del Giro de Italia 2026:
- 1ª etapa, 8 de mayo: Nesebar (Bulgaria) - Burgas (Bulgaria), 147 km
- 2ª etapa, 9 de mayo: Burgas (Bulgaria) - Veliko Tarnovo (Bulgaria), 221 km
- 3ª etapa, 10 de mayo: Plovdiv (Bulgaria) - Sofía, 175 km
- 11 de mayo: jornada de descanso
- 4ª etapa, 12 de mayo: Catanzaro - Cosenza, 138 km
- 5ª etapa, 13 de mayo: Praia a Mare - Potenza, 203 km
- 6ª etapa, 14 de mayo: Paestum - Nápoles, 142 km
- 7ª etapa, 15 de mayo: Formia - Blockhaus, 244 km
- 8ª etapa, 16 de mayo: Chieti - Fermo, 156 km
- 9ª etapa, 17 de mayo: Cervia - Corno alle Scale, 184 km
- 18 de mayo: jornada de descanso
- 10ª etapa, 19 de mayo: Viareggio - Massa, contrarreloj individual de 42 km
- 11ª etapa, 20 de mayo: Porcari - Chiavari, 195 km
- 12ª etapa, 21 de mayo: Imperia - Novi Ligure, 175 km
- 13ª etapa, 22 de mayo: Alessandria - Verbania, 189 km
- 14ª etapa, 23 de mayo: Aoste - Pila, 133 km
- 15ª etapa, 24 de mayo: Voghera - Milán, 157 km
- 25 de mayo: jornada de descanso
- 16ª etapa, 26 de mayo: Bellinzona (Suiza) - Cari (Suiza), 113 km
- 17ª etapa, 27 de mayo: Cassano d’Adda - Andalo, 202 km
- 18ª etapa, 28 de mayo: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 171 km
- 19ª etapa, 29 de mayo: Feltre - Piani di Pezzè, 151 km
- 20ª etapa, 30 de mayo: Gemona del Friuli - Piancavallo, 200 km
- 21ª etapa, 31 de mayo: Roma - Roma, 131 km