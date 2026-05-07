Shakira da noticia sobre el Mundial 2026: regresa a las canchas y así suena su “canción oficial”

Desde su cuenta de Instagram, Shakira hizo un anuncio en la mañana de este jueves, 7 de mayo, que emocionó no solo a sus fanáticos, sino a los amantes del fútbol que esperan con ansias el Mundial 2026.

Se trata de su regreso a las canchas con el lanzamiento de una nueva canción oficial para este importante encuentro deportivo, reafirmando así su éxito en la escena del fútbol internacional, marcado por la huella que dejó con los himnos de varias ediciones del Mundial.

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El tema se titula Dai Dai, en colaboración de Burna Boy y, según el anuncio de la artista, se estrenará completa el próximo 14 de mayo.

“Desde el estadio Maracaná, aquí está Dai Dai, la canción oficial del Mundial de la Fifa 2026. Llega el 14 de mayo”, escribió la colombiana en su publicación.

La noticia, en pocos segundos, despertó gran emoción entre sus seguidores y los fanáticos del fútbol que esperan con ansias la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, con el partido entre México y Sudáfrica.

“¡No dejas de sorprendernos! 👏🏻 Qué orgullo”, comentó la Alcaldía de Barranquilla tras conocer el anuncio de la cantante colombiana.

Entre tanto, otros admiradores, colegas y amigos de la artista expresaron su entusiasmo tras escuchar el adelanto de la canción, dedicándole mensajes llenos de admiración. “Un mundial no es mundial sin The Queen, la reina de los mundiales: Shakira. Cuántas emociones nos has dado, bella diosa”; “verdadera reina”, destacó el creador de contenido Jonatan Clay.

Con esta nueva canción para el Mundial 2026, Shakira vuelve a demostrar que su vínculo con el deporte y los grandes eventos internacionales sigue más vigente que nunca.

La artista, que ha dejado huella con himnos inolvidables en anteriores ediciones futbolísticas, le apuesta a un tema cargado de energía, ritmo caribeño y emoción, consolidando así otro importante logro en su exitosa carrera.

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De ‘Waka Waka’ a ‘Dai Dai’

La nueva colaboración de Shakira con el reconocido músico nigeriano Burna Boy se suma a su famosa canción Waka Waka, que se convirtió en un fenómeno global durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

En vista del revuelo que causó esta canción, cuatro años después, para la Copa Mundial de la Fifa Brasil 2014, la artista barranquillera sorprendió con el tema La La La, fortaleciendo su presencia en estos encuentros deportivos internacionales.

En 2006, su tema Hips Don’t Lie? fue la sensación en la clausura del Mundial de Alemania y, ahora, planea causar furor con Dai Dai.