Shakira hizo historia en Copacabana: logró el concierto gratuito más multitudinario del siglo con más de 2 millones de asistentes

La noche en que la música conquistó Copacabana ya forma parte de la gran historia del entretenimiento global. Lo vivido en Río de Janeiro el 2 de mayo desbordó cualquier categoría tradicional para consolidarse como un fenómeno cultural sin igual: un show donde la playa se transformó en escenario y un océano humano en un solo latido.

Shakira habló desde la tarima en Copacabana, expresó su amor por Brasil y dedicó el concierto: “¡Para todas nosotras!"

El concierto de Shakira, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, reunió más de 2 millones de personas a lo largo de la icónica franja costera, estableciendo un nuevo récord histórico de asistencia.

Los fans abarrotaron las orillas de la playa de Copacabana para ver un concierto gratuito de Shakira en Río de Janeiro. Foto: AP

La cifra superó convocatorias recientes como las de Madonna en 2024 (1,6 millones) y Lady Gaga en 2025 (2,1 millones).

Desde primeras horas del día, Río de Janeiro experimentó una transformación completa. La ciudad se convirtió en epicentro de peregrinación musical para seguidores provenientes de América Latina, Europa y Estados Unidos.

El impacto económico fue significativo: el concierto generó alrededor de 800 millones de reales (aproximadamente 160 millones de dólares) para la economía de la ciudad, superando ampliamente los registros de eventos anteriores.

El despliegue logístico también marcó un hito. Se construyó el escenario más grande en la historia de este tipo de eventos en la ciudad, con una plataforma de 1.500 metros cuadrados y una estructura elevada de 2,20 metros para mejorar la visibilidad.

El montaje incluyó 680 m² de pantallas LED, una pasarela de 25 metros que acercó a la artista al público, 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa, así como un robusto dispositivo de seguridad compuesto por 78 torres a lo largo de la costa. Además, se habilitaron tres espacios con infraestructura adaptada para personas con discapacidad.

Como parte esencial de este show, los clubes de fans que llegaron desde Argentina, Chile, Colombia, Italia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, y los clubes de fans brasileños se hicieron presentes desplegando banderas, colores y emociones, impulsados por un fervor colectivo que transformó la playa en un mosaico vivo de devoción y orgullo.

La colombiana Shakira actuó durante un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Foto: AP

La noche alcanzó uno de sus momentos más memorables con la aparición de invitados sorpresa como Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo, cuyas intervenciones intensificaron una atmósfera ya desbordada de euforia, reforzando el carácter irrepetible del encuentro y su complicidad con sus invitados.

Junto a Anitta, Shakira interpretó Choka Choka en uno de los momentos más enérgicos de la noche, mientras que con Caetano Veloso y Maria Bethânia dio vida a clásicos como O leãozinho y O que é, o que é?. Ivete Sangalo, por su parte, se sumó con País tropical, consolidando un puente musical entre Colombia y Brasil.

La superestrella colombiana, considerada una de las figuras más influyentes de la música global, reafirmó en Copacabana su capacidad extraordinaria de convocatoria y su vínculo intacto con audiencias de todo el mundo.

El concierto también funcionó como una dedicatoria implícita: un reconocimiento a las mujeres que, como la propia artista, han tenido que reconstruirse sin pausa, proyectando un mensaje claro sobre fortaleza, autonomía y transformación.

Sobre el escenario, Shakira ofreció un espectáculo de precisión impecable, donde la narrativa visual, la potencia física y la conexión emocional se integraron en una experiencia colectiva de alto impacto.

Su repertorio, que recorrió décadas de trayectoria, incluyó momentos vibrantes con La bicicleta, Chantaje y La tortura, que llevaron los ritmos colombianos al corazón de Copacabana.

La curiosa reacción de Shakira al ver una multitud esperándola en Brasil, antes de su megaconcierto: “¿Ellos están aquí por mí?”

El bloque acústico de Antología se convirtió en uno de los pasajes más íntimos de la noche, mientras que Waka Waka (This Time for Africa) desató una explosión colectiva con millones de personas saltando al tiempo.

El cierre, con She Wolf y BZRP Music Sessions #53, reafirmó su vigencia global y su capacidad de reinventarse.

En la memoria de Río de Janeiro, perdurará la imagen de una playa convertida en escenario universal y de una artista que logró algo excepcional: hacer que millones de personas respiraran, cantaran y vibraran al unísono.