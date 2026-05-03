Mhoni Vidente revela los números de la suerte en mayo para todos los signos

En el universo de la astrología latina, Mhoni Vidente se ha ganado un lugar entre quienes buscan señales sobre el futuro. Sus predicciones suelen moverse entre lo espiritual y lo cotidiano, tocando temas que van desde el amor hasta el dinero.

Horóscopo y predicciones de hoy, domingo 3 de mayo, según Nana Calistar

Si hay algo que nunca falta en sus lecturas, son los famosos números de la suerte, esos que muchos guardan como un as bajo la manga.

Para sus seguidores, estos números no son un simple detalle. Según explica la vidente, cada signo del zodiaco tiene una energía particular que se alinea con ciertas cifras, capaces de atraer oportunidades o abrir caminos.

Ya sea para probar suerte en un juego o tomar decisiones importantes, hay quienes creen que estas combinaciones pueden marcar la diferencia.

Cálculos automáticos y simbolismo astral definen los números más prometedores del ciclo. Foto: Getty Images

Numeros de la suerte para los signos, según Mhoni Vidente

En el caso de Aries, los números recomendados son 06, 07 y 36, una combinación que apunta a la acción y a tomar decisiones sin darle demasiadas vueltas. Para Tauro, la energía se mueve con el 02, 09 y 40, cifras asociadas a la estabilidad y la constancia.

Géminis, por su parte, tiene como guía el 27, 43 y 55, números que conectan con la comunicación y los cambios. Cáncer se inclina por el 01, 04 y 32, enfocados en lo emocional y la intuición. Leo resalta con el 11, 30 y 34, alineados con el liderazgo y la confianza.

Mhoni Vidente predijo situación compleja para inicios de 2026. Foto: YouTube Mhoni Vidente

Virgo encuentra su balance en el 10, 19 y 22, mientras que Libra se apoya en el 14, 17 y 59, números ligados a decisiones y armonía. Escorpio apuesta por el 23, 41 y 58, relacionados con transformaciones y giros importantes.

Sagitario tiene como aliados el 03, 16 y 20, enfocados en la expansión y nuevas oportunidades. Capricornio se mueve con el 26, 31 y 47, cifras que refuerzan la disciplina y los objetivos a largo plazo.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 3 de mayo para los 12 signos del zodiaco

Acuario conecta con el 13, 21 y 42, números que impulsan la innovación y las ideas fuera de lo común. Finalmente, Piscis cierra la lista con el 8, 12 y 20, una combinación ligada a la sensibilidad y la intuición.

Más allá de creer o no en estas prácticas, lo cierto es que los números de la suerte siguen siendo parte del ritual de muchos, especialmente cuando se trata de atraer un golpe de fortuna.