Desde tempranas horas de este domingo, 3 de mayo, Bogotá vive una nueva jornada de alto flujo vehicular por cuenta del plan retorno del puente festivo del Día del Trabajo, con miles de viajeros ingresando a la ciudad por los principales corredores.

Así regirá el pico y placa regional para ingresar a Bogotá este domingo 3 de mayo

Las autoridades distritales activaron un operativo especial de movilidad que incluye controles en carretera, presencia de agentes de tránsito y monitoreo constante para mitigar la congestión y garantizar un ingreso más organizado a la capital.

Una de las medidas clave es el pico y placa regional, que rige este domingo en los nueve corredores de acceso a Bogotá, con el objetivo de distribuir el flujo de vehículos y reducir los trancones en horas críticas.

Según lo establecido, el ingreso funciona por franjas horarias: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. solo pueden entrar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el turno es para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., la circulación es libre.

Además, como parte del plan retorno, se implementó un reversible en la carrera Séptima, que opera en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la 183, con el fin de agilizar el ingreso de vehículos desde el norte de la ciudad. Esta medida comienza hacia las 4:30 p. m. y puede extenderse hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo del flujo vehicular.

En corredores clave como la autopista Sur, también se desplegaron operativos especiales con grúas, ambulancias y personal de tránsito en puntos estratégicos para atender emergencias y facilitar la movilidad en medio del alto volumen de tráfico.

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus viajes con anticipación, respetar las restricciones y consultar los canales oficiales en tiempo real, ya que el comportamiento del tráfico puede cambiar durante la jornada.

El plan retorno continuará durante la tarde y noche de este domingo, cuando se espera el mayor volumen de ingreso de vehículos a la capital, en una de las jornadas más críticas de movilidad del fin de semana.

Así va la movilidad en Bogotá:





1:30 p.m.: Paso restringido en la vía Girardot-Bogotá

De acuerdo con las autoridades, se presenta tráfico lento por accidente vial en el kilómetro 71, sector Cucharal.

De igual manera, quieren recordar que quienes retornan a la capital tengan en cuenta que de 12-4 p.m. solo ingresarán pares y de 4-8 p.m. ingresarán solo impares.

12:30 p.m.: Alto flujo vehicular en los siguientes puntos de la ciudad