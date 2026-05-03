Desde tempranas horas de este domingo, 3 de mayo, Bogotá vive una nueva jornada de alto flujo vehicular por cuenta del plan retorno del puente festivo del Día del Trabajo, con miles de viajeros ingresando a la ciudad por los principales corredores.
Las autoridades distritales activaron un operativo especial de movilidad que incluye controles en carretera, presencia de agentes de tránsito y monitoreo constante para mitigar la congestión y garantizar un ingreso más organizado a la capital.
Una de las medidas clave es el pico y placa regional, que rige este domingo en los nueve corredores de acceso a Bogotá, con el objetivo de distribuir el flujo de vehículos y reducir los trancones en horas críticas.
Según lo establecido, el ingreso funciona por franjas horarias: entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. solo pueden entrar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el turno es para placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., la circulación es libre.
Además, como parte del plan retorno, se implementó un reversible en la carrera Séptima, que opera en sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la 183, con el fin de agilizar el ingreso de vehículos desde el norte de la ciudad. Esta medida comienza hacia las 4:30 p. m. y puede extenderse hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo del flujo vehicular.
En corredores clave como la autopista Sur, también se desplegaron operativos especiales con grúas, ambulancias y personal de tránsito en puntos estratégicos para atender emergencias y facilitar la movilidad en medio del alto volumen de tráfico.
Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus viajes con anticipación, respetar las restricciones y consultar los canales oficiales en tiempo real, ya que el comportamiento del tráfico puede cambiar durante la jornada.
El plan retorno continuará durante la tarde y noche de este domingo, cuando se espera el mayor volumen de ingreso de vehículos a la capital, en una de las jornadas más críticas de movilidad del fin de semana.
Así va la movilidad en Bogotá:
1:30 p.m.: Paso restringido en la vía Girardot-Bogotá
De acuerdo con las autoridades, se presenta tráfico lento por accidente vial en el kilómetro 71, sector Cucharal.
#MOVILIDAD | La Concesión Vía Sumapaz informa que hay paso restringido y tráfico lento en el km 71, sector Cucharal, sentido Girardot-Bogotá, debido a un accidente vial.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/pUGTyFRyWm— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 3, 2026
De igual manera, quieren recordar que quienes retornan a la capital tengan en cuenta que de 12-4 p.m. solo ingresarán pares y de 4-8 p.m. ingresarán solo impares.
🚨Atención🚨— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 3, 2026
🕛A partir de las 12 del mediodía inició el #PicoYPlacaRegional para ingresar a Bogotá. 🧐
Recordamos a quienes retornan a la capital que la medida funciona así:
🔴De 12 p.m. a 4 p.m. solo ingresan PARES
🔴De 4 p.m. a 8 p.m. ingresarán solo IMPARES
🛣️¡Planea tu… pic.twitter.com/hU32PXke91
12:30 p.m.: Alto flujo vehicular en los siguientes puntos de la ciudad
- Autopista Norte.
- Carrera 7.
- NQS Avenida Centenario.
- Avenida Carrera 68.
- Autopista Sur.
- Avenida La Esperanza.
Este es el reporte de movilidad del mediodía:— Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) May 3, 2026
🕛🧐Inicia el Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá.
🛣️Estos son los corredores que registran alto flujo vehicular: Autopista Norte, Carrera 7, NQS, Av. Centenario, Av. Carrera 68, Autopista Sur y Av. Esperanza.
👮Agentes… pic.twitter.com/pkVC5MtQhP