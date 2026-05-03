“Hasta el último minuto de mi vida”: Jorge Barón dice cuál es esa pregunta que le molesta mucho

Jorge Barón, el empresario y presentador de la televisión colombiana no necesita ninguna presentación porque todos los colombianos lo conocen.

Sobre todo quienes han hecho están en el mundo del arte porque se puede asegurar que todos los cantantes y artistas exitosos han pasado por sus programas.

El tolimense de 77 años lleva décadas acompañando los hogares de los colombianos a través de sus creaciones que se han transmitido durante varias décadas.

El presentador y locutor inició muy joven en la radio, es de origen humilde y se levantó a pulso. Construyó su carrera poco a poco hasta lograr la creación de su propia empresa que lo ha mantenido con vigencia.

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Jorge Barón estuvo en el podcast Sin Filtro en SEMANA, y habló sobre cómo logró meterse en la radio, espacio por el que logró consolidarse como un gran locutor.

Sin embargo, reconoció que hay algo que le molesta bastante durante las entrevistas porque es algo que no tiene contemplado: el retiro.

“No, nunca y me molesta mucho esa pregunta. Siempre me lo preguntan y nunca he pensado en el retiro”, dijo.

Agregó: “Yo quiero llegar hasta el último minuto de mi vida trabajando, haciendo lo que me gusta y siendo feliz. Sirviendo a la gente, estando con mi gente. Así que mientras Dios me de salud y vida, ahí estaré. No he pensado en el retiro.

Reconoce que le hubiera gustado que alguno de sus hijos hubiera seguido sus pasos, pero reconoce que cada uno de ellos ya emprendió un mundo diferente al de la televisión.

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“Tengo cinco hijos y cuatro de ellos se llaman Jorge. Yo anhelaba que mis hijos se metieran en el mundo de la televisión y continuaran con el legado, pero hasta el momento no. Al hijo menor le gustan los eventos y tal, pero tiene otras aspiraciones. Tienen un porvenir inmenso y con estudios".

Diego Bonilla y Jorge Barón. Foto: Juan Carloa Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Al decir que quiere que alguien continúe con su legado se le nota la nostalgia porque sabe que el icónico espacio ‘El show de las estrellas’ en algún momento quedará huérfano.

Por dicho programa han pasado todos los artistas colombianos que pidieron, en su momento, un espacio para mostrarse y darse a conocer. Justamente ese programa catapultó a todos los cantantes.

Jorge Barón reconoció que el único artista que le faltó por llevar a su programa fue a Michael Jackson, pero relató la anécdota del momento en que estuvo a punto de traerlo a Colombia.

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