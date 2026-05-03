Así fue el Gran Premio de Miami: Ferrari, Red Bull y Mercedes protagonizaron la carrera

La cuarta válida del campeonato mundial de Fórmula 1 se llevó a cabo este domingo 3 de mayo con el inicio del Gran Premio de Miami.

Murió Alex Zanardi, expiloto de la Fórmula 1 y cuatro veces campeón paralímpico

Debido a los pronósticos de precipitaciones para la tarde, la organización decidió adelantar el inicio del evento para las 12:00 p. m., dos horas antes de lo previsto originalmente.

La previa de la competencia contó con la presencia de figuras internacionales como Rafael Nadal, Luis Suárez y el presentador Jimmy Fallon.

🏁 Lionel Messi 🇦🇷, arriba del Mercedes de Antonelli



😏 ¿Le traerá suerte?



✍️ El astro argentino se llevó todas las miradas en la previa del Gran Premio de Miami 🇺🇸 pic.twitter.com/M0YDGeYmDT — El Gráfico (@elgraficoweb) May 3, 2026

Sin embargo, la atención de los medios se centró en Lionel Messi, quien visitó los garajes antes del inicio.

El futbolista argentino se subió al auto del piloto Andrea Kimi Antonelli y mantuvo un encuentro con su compatriota Franco Colapinto antes de que los vehículos ocuparan sus posiciones en la parrilla de salida.

Cronología de la carrera

Tras los actos protocolarios, el semáforo cambió a verde para dar inicio a una carrera marcada por los constantes cambios de liderazgo.

En el arranque, Charles Leclerc superó a los líderes de la formación, Antonelli y Max Verstappen, para tomar la primera posición. El neerlandés, por su parte, descendió hasta el noveno lugar tras un inconveniente en las primeras curvas.

PURE CHAOS AT THE START! 😱



Here's how the Miami Grand Prix start unfolded ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/LVdxET24Et — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

La disputa por el primer puesto fue dinámica: Antonelli recuperó el liderato en la cuarta vuelta, aunque pocos metros después el piloto de Ferrari retomó la punta de la carrera.

La jornada estuvo marcada por incidentes que obligaron a la intervención del vehículo de seguridad. La competencia se vio interrumpida tras el choque de Isack Hadjar contra el muro y el posterior vuelco del monoplaza de Pierre Gasly tras un contacto en pista, un accidente que el piloto catalogó “como el peor que ha tenido en la Fórmula 1″.

Así fue el choque entre Pierre Gasly y Liam Lawson en el Gran Premio de Miami 🇺🇸



Una locura. Toda de Lawson pic.twitter.com/6IEvlSBYIX — FC43 (@dailycolapinto) May 3, 2026

Estos hechos redujeron el grupo a 18 competidores tras los abandonos de Nico Hülkenberg y Liam Lawson por problemas técnicos.

Durante el periodo de neutralización, Verstappen ingresó a los talleres para realizar un cambio de neumáticos, cayendo temporalmente a la casilla 16 con el objetivo de remontar en el tramo final.

Estrategias de boxes y definición del podio

En la vuelta 15, un fallo en el sistema de energía de Leclerc permitió que Lando Norris y Antonelli lo superaran, dejando a los dos pilotos de McLaren en posiciones de privilegio.

Sebastián Montoya protagoniza el Gran Premio de Miami de la Fórmula 2: sumó puntos

Mientras tanto, Verstappen logró avanzar seis lugares en una maniobra de recuperación. La estrategia de paradas continuó sobre la vuelta 22, cuando Leclerc llevó a cabo su cambio de llantas, lo que lo desplazó hasta el puesto 13 de la clasificación momentánea.

Antes de completarse la vuelta 30, los dos vehículos de McLaren cedieron el liderato a Verstappen para realizar sus respectivas paradas técnicas, aunque el piloto de Red Bull fue superado nuevamente por Norris y Antonelli en menos de un minuto.

La decisión de Ferrari respecto al tiempo de entrada a los pits no arrojó los resultados esperados, dejando a Leclerc fuera de la lucha directa por la victoria, por detrás del grupo encabezado por Antonelli, Norris y Verstappen.

Sin embargo, en medio de una gran maniobra, el piloto nacido en Mónaco logró superar al piloto de Red Bull, para lograr un puesto dentro del podio para Ferrari.

Finalmente el piloto de Ferrari tuvo razón, puesto que terminó sexto en medio de dificultades con sus neumáticos, expresando constantemente su descontento con su equipo.

Así quedó la carrera

Tras este evento en los Estados Unidos, el calendario de la máxima categoría se trasladará al Circuito Gilles Villeneuve para el Gran Premio de Canadá, el cual se disputará del 22 al 24 de mayo en Montreal.