Jefferson Lerma y Daniel Muñoz preocupan de cara al Mundial: esta fue su actuación en la Premier League

En la jornada dominical de este 3 de mayo, la Premier League continuó con su fecha número 35, en la que el Crystal Palace visitó el Vitality Stadium para enfrentar al Bournemouth.

Muñoz y Lerma claves en el triunfo agónico del Crystal Palace ante Newcastle

El encuentro estuvo marcado por el desempeño del volante colombiano Jefferson Lerma, quien protagonizó una acción que abrió el marcador en contra de su equipo en los primeros minutos del compromiso.

El conjunto londinense, dirigido por Oliver Glasner, alineó en su nómina titular a los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. Por su parte, el equipo local, bajo la custodia del portero Djordje Petrovic, estableció un esquema con Tyler Adams y Alex Scott en la zona de recuperación, buscando controlar el ritmo del juego desde el inicio.

Cronología del encuentro

El dominio inicial del Bournemouth se tradujo en presión constante sobre el área del Palace. Al minuto 10, tras un saque de esquina ejecutado por Alex Scott, el delantero Evanilson conectó un remate que Jefferson Lerma intentó desviar, pero tristemente no impactó como quería la pelota y terminó haciendo un autogol.

1-0 Bournemouth.



JEFFERSON LERMA SCORES AN OWN GOAL FOR CRYSTAL PALACE! WHAT A DISASTER! BOURNEMOUTH TAKES THE LEAD!pic.twitter.com/V3BWC6kYlO — VoaGol 🪐 (@GolVoa) May 3, 2026

Pese al esfuerzo del portero Dean Henderson, el desvío de Lerma terminó introduciendo el balón en su propia portería, otorgando la ventaja temprana al cuadro local.

La situación para el equipo visitante se complicó aún más antes del descanso. Al minuto 32, el árbitro central señaló un penal a favor del Bournemouth tras una falta en el área.

Eli Junior Kroupi fue el encargado de ejecutar el cobro, ampliando la diferencia a 2 por 0. La participación de la dupla colombiana terminó de forma anticipada cuando el defensor Daniel Muñoz fue sustituido en el entretiempo por Tyrick Mitchell.

Sobre el final del partido, Rayan colocó el 3 a 0 en el marcador, lo que parecía lapidario para el Crystal Palace, que tenía al 80′ a Lerma aún en cancha.

El presente irregular de Jefferson Lerma

La temporada de Jefferson Lerma en la liga inglesa ha estado marcada por la fluctuación en su tiempo de juego. Durante la primera mitad del torneo, el volante sumó 12 titularidades, saliendo en algunas ocasiones.

Aunque en este segundo tramo del año ha logrado consolidarse con 13 apariciones desde el inicio, las estadísticas registran errores puntuales que han coincidido con resultados negativos para su club.

El nivel de Jefferson Lerma en selección también a sido cuestionado. (AP Photo/Gustavo Garello) Foto: AP

Uno de los cuales fue en el partido contra el Burnley, donde el colombiano registró otro autogol el pasado 11 de febrero, razón por la cual fue retirado del campo en el entremedio por decisión del entrenador.

Con solo tres partidos restantes en el calendario de la Premier League y la participación pendiente en la Conference League, el cuerpo técnico deberá evaluar la continuidad del colombiano en el esquema principal.

El Crystal Palace finaliza esta jornada con la necesidad de ajustar sus líneas defensivas para evitar el cierre de temporada en los puestos bajos de la clasificación.