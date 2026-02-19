Deportes

Titular de Selección Colombia se lesionó en Europa: parte médico preocupa para fecha Fifa

Se trata de uno de los volantes más llamados por Néstor Lorenzo, y que estaría en duda para los amistosos ante Croacia y Francia.

Redacción Deportes
19 de febrero de 2026, 4:31 p. m.
Selección Colombia sufrió la lesión de uno de sus titulares: duda para amistosos de marzo.
Selección Colombia sufrió la lesión de uno de sus titulares: duda para amistosos de marzo. Foto: Getty Images

No son buenas las noticias que llegan desde Inglaterra. Jefferson Lerma, volante del Crystal Palace, se lesionó y será baja durante tres semanas. La información la dio su entrenador, Oliver Glasner, y tiene impacto directo en la Selección Colombia.

Jefferson Lerma tuvo que retirarse contra el Burnley. Tiene una lesión en el tendón de la corva. Esperamos que no pueda jugar unas tres semanas”, reveló Oliver Glasner el pasado 18 de febrero, en rueda de prensa previa al partido contra Zrinjski por Conference League.

Tomando en cuenta que proyectan tres semanas de baja para Jefferson Lerma, y Oliver Glasner lo dio a conocer el 18 de febrero, el regreso del volante colombiano con Crystal Palace sería del 9 al 13 de marzo, a priori.

Néstor Lorenzo ya se lo había advertido a sus dirigidos, entre ellos Jefferson Lerma
Néstor Lorenzo, atento con la lesión de Jefferson Lerma en Crystal Palace. Foto: Getty Images

Jefferson Lerma podría ser baja en Selección Colombia para los amistosos de marzo

La Selección Colombia tendrá dos amistosos en marzo, como preparación de cara al Mundial 2026. El jueves 26 de marzo ante Croacia (Orlando, Florida, Estados Unidos) y el domingo 29 de marzo contra Francia (Landover, Maryland, Estados Unidos).

Jefferson Lerma tendría que regresar y tener varios minutos con Crystal Palace para que pueda ser uno de los elegibles del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. En sí, el volante siempre brilla como pieza clave para el mediocampo del estratega argentino.

El periodista Felipe Sierra, cercano a la actividad del mundo del fútbol, reveló que el cuerpo técnico de la Selección Colombia está al tanto de la lesión de Jefferson Lerma, por lo que es seguido de cerca por parte del staff Tricolor.

Carlos Antonio Vélez dice hasta dónde debe llegar Colombia en el Mundial 2026: “No voy a colgar ninguna mochila”

Sin Jefferson Lerma, Crystal Palace empató en Conference League

La baja de Jefferson Lerma estaba confirmada desde antes del partido de Crystal Palace ante Zrinjski. Sin el colombiano en cancha, el equipo de Londres empató a domicilio, en Bosnia y Herzegovina, por 1-1.

Se trató de la ida de los playoffs en Conference League. La vuelta se jugará el 26 de febrero, en el estadio Selhurst Park y con la afición del Crystal Palace apoyando a su equipo. Lerma aún estaría en recuperación y se perdería el compromiso decisivo.

Jefferson Lerma saliendo lesionado lesionado en el partido ante Newcastle.
Nueva lesión de Jefferson Lerma con Crystal Palace. Foto: Getty Images

Sería una lista de cuatro partidos los que Jefferson Lerma se perdería por su lesión en el tendón de la corva:

  • Crystal Palace vs. Wolves - Premier League - 22 de febrero
  • Crystal Palace vs. Zrinjski - Conference League - 26 de febrero
  • Manchester United vs. Crystal Palace - Premier League - 1 de marzo
  • Tottenham vs. Crystal Palace - Premier League - 5 de marzo

Con base en las fechas entregadas por Oliver Glasner, el regreso de Jefferson Lerma podría ser el 14 de marzo, cuando Crystal Palace reciba a Leeds.

