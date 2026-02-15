Deportes

Carlos Antonio Vélez dice hasta dónde debe llegar Colombia en el Mundial 2026: “No voy a colgar ninguna mochila”

El periodista habló de la mentalidad ganadora y del buen nivel en el que están varios futbolistas colombianos.

Redacción Deportes
15 de febrero de 2026, 6:39 a. m.
Carlos Antonio Vélez habló de la Selección Colombia.
Carlos Antonio Vélez habló de la Selección Colombia. Foto: Win Sports / Getty Images

Carlos Antonio Vélez habló de la Selección Colombia y lo que será su presencia en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El reconocido periodista dejó en claro la instancia mínima a la que debería llegar la Tricolor en la competencia.

Durante su programa Palabras Mayores, en Win Sports, el también comentarista deportivo aseguró que se tiene todo el contexto para hacer una buena presentación. “Yo no le voy a colgar ninguna mochila a la selección para que después no digan que se apuesta al fracaso”, dijo.

Nómina titular en el último partido amistoso de la Selección Colombia en el 2025.
Nómina titular en el último partido amistoso de la Selección Colombia en el 2025. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Mis aspiraciones son cuartos de final. Si se llega más lejos, maravilloso, pero si no, no pasa nada y sería una gran campaña, excelente campaña”, añadió.

En ese sentido, advirtió que una instancia menor a esta, ya sería algo “complejo” y que se tendría que revisar detalladamente, pues considera que hay jugadores de gran nivel para tener una gran presentación en la Copa del Mundo.

Luis Suárez prende las alarmas: confirman cuál es la lesión que tiene y el parte médico

No obstante, Vélez dejó claro que más allá de las buenas cosas que están haciendo los futbolistas colombianos, todo dependerá de cómo estén a pocos días de que inicie el torneo y Colombia tenga su primer partido contra Uzbekistán.

Si los jugadores llegan bien, los equipos se pueden ir haciendo a través de esa capacidad que se conoce. (...) Yo voy a quedar muy satisfecho si Colombia llega a cuartos”, apuntó.

Más allá de lo que pueda pasar en este torneo, el periodista enfatizó en que la Tricolor tiene la obligación de ganar en algún momento otra Copa América, lo que sería, a su juicio, la única forma de poder hablar de una mentalidad ganadora.

Por otra parte, el comunicador se refirió al gran nivel de Luis Díaz, quien se ha convertido en toda una figura del Bayern Múnich. Vélez indicó que será la gran estrella de la selección, pero es necesario que en los próximos meses la siga rompiendo en el conjunto alemán.

James Rodríguez ‘se regó’: criticó al periodismo, negó lo del frío y dijo por qué se fue del Bayern Múnich

“Si le va a dar la pálida, que le dé antes del Mundial. (...) Que Dios lo cuide físicamente porque el trajín es fuerte y cada partido que pasa la exigencia va a ser mayor, porque es que aquí no se ha definido nada”, manifestó.

En este tipo de instancias, según el comunicador, es que Lucho tiene que mostrar todo su talento y su gran nivel para ganar títulos con los bávaros y llegar de la mejor forma al Mundial.

De cara a lo que serán los amistosos de marzo, muchos de los jugadores llegan en un gran nivel, por lo que Néstor Lorenzo tendrá una dura tarea a la hora de escoger la lista final de quienes integrarán la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

