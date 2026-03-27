Partidos HOY: amistosos para el Mundial 2026 con candidatos a bordo, vea en vivo canales y horas

Entra en acción la campeona del mundo, Argentina, potencias como Alemania y candidatas eternas como los son Inglaterra o Países Bajos en las Copas del Mundo.

Este viernes, sigue la disputa de partidos amistosos en el marco de lo que es la fecha Fifa de marzo, donde el próximo fin de semana se esperan más juegos de combinados como el de Colombia, que se verá ante Francia.

Fecha Fifa de marzo para el Mundial 2026 ya tuvo en acción a Colombia, Italia, Francia, Brasil y más Foto: Getty Images

Para los amantes del fútbol habrá una extensa programación de juegos para el día en curso, empezando por algunos sobre las 10:00 a. m. y de ahí en adelante hasta las 6:15 p. m., cuando aparezca Lionel Messi en compañía de los suyos para jugar ante la desconocida Mauritania.

Entre los partidos más atractivos está el que llevarán a cabo Inglaterra y Uruguay en el mítico estadio de Wembley.

También acapara las miradas Países Bajos ante Noruega, que mide a Erling Haaland con una camada de buenos jugadores de la naranja mecánica.

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Para los sudamericanos, el reto más importante será el que lleve a cabo Ecuador con Marruecos. La Tri viene en alza y se cruzará con otro combinado que viene dando de qué hablar en todas sus categorías.

Programación de todos los amistosos de este 27 de marzo

10:00 a. m

Guinea vs. Togo

Benín vs. Liberia

11:30 a.m.

Rusia vs. Nicaragua

12:00 p. m.

Austria vs. Ghana

Montenegro vs. Andorra

Sudáfrica vs. Panamá

12:30 p. m.

Jordania vs. Costa Rica

Arabia Saudita vs. Egipto

1:00 p. m.

Libia vs. Níger

2:00 p. m.

Grecia vs. Paraguay

Guyana vs. Dominica

2:30 p. m.

Argelia vs Guatemala

2:45 p. m.

Inglaterra vs. Uruguay

Suiza vs. Alemania / Disney+

Países Bajos vs. Noruega / Disney+

3:00 p. m.

España vs. Serbia

3:15 p. m.

Marruecos vs. Ecuador

5:00 p.m.

Belice vs. San Martín

6:15 p. m.

Argentina vs. Mauritania

Selección Argentina jugará amistoso ante rival menor en la previa del Mundial 2026. Foto: Getty Images

El sábado también promete

Ante la multiplicidad de equipos queriendo jugar, se abrieron cupos los días sábado y domingo para más amistosos. Dichos días jugarán Portugal, sin Cristiano Ronaldo y Bélgica que espera retomar el nivel que la llevó a lo más alto en años anteriores.

Del juego que tendrán los lusos, hay que destacar que será en el renovado estadio Azteca, de México, el cual fue mejorado para la disputa de la Copa del Mundo 2026.

Epic Stadium Evolution: Estadio Azteca 🇲🇽



Estadio Azteca is undergoing major renovations ahead of the 2026 FIFA World Cup, focusing on modernization rather than expansion. The works include a complete upgrade of seating, hospitality areas, media facilities and locker rooms, as… pic.twitter.com/9rlxIQsnV1 — StadiumDB.com (@StadiumDB) March 20, 2026

Dicha plaza tuvo múltiples intervenciones en su estructura y ese juego de México vs. Portugal, será el que reabra de manera oficial la casa de una de las selecciones anfitriones del certamen.

A su vez, el 11 de junio, cuando se dé el puntapié inicial al Mundial, el Azteca será el que albergue el juego inaugural que llevarán a cabo México vs. Sudáfrica.

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Programación de los juegos amistoso del próximo sábado, 28 de marzo:

09:00 a. m.

Corea del Sur vs. Costa de Marfil

Kyrgyzstan vs. Madagascar

San Marino vs. Islas Feroe

10:00 a. m.

Sudán vs. Arabia Saudita

11:00 a. m.

Senegal vs. Perú

12:00 p. m.

Canadá vs. Islandia

Escocia vs. Japón

Hungría vs. Eslovenia

2:30 p. m.

Estados Unidos vs. Bélgica

7:00 p. m.

Haití vs. Túnez

8:00 p. m.

México vs. Portugal