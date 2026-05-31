Este lunes, 1 de junio, la Selección Colombia volverá al ruedo en un amistoso internacional, tras lo que fueron dos dolorosas derrotas de hace algunos meses ante Croacia y Francia.

Esta vez la rival de turno será Costa Rica, selección que no está presente en la próxima Copa del Mundo. Los ticos se medirán ante la Tricolor y, posteriormente, serán rivales de Inglaterra (10 de junio).

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Para el seleccionado en manos de Néstor Lorenzo, el juego del próximo lunes en Bogotá es sumamente importante. Además de ser el penúltimo antes de la gran cita, también servirá para que la afición le haga la acostumbrada despedida al seleccionado nacional.

Dejar una buena imagen ante el público será relevante para Colombia. Por fortuna, desde hace días el grupo viene realizando trabajos de preparación de cara a ese duelo de preparación contra los centroamericanos.

James Rodríguez fue de los primeros en llegar a la capital junto a Richard Ríos; días después se fueron sumando otros como Luis Díaz, Luis Javier Suárez y, para el domingo en curso, se espera que el grupo de 26 quede completo.

Lista de los que llegaron a la Selección Colombia hasta el sábado:

Arqueros (3): Camilo Vargas, Álvaro Montero, David Ospina.

Defensas (7): Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Willer Ditta, Santiago Arias, Johan Mojica, Deiver Machado.

Mediocampistas (8): Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Jaminton Campaz.

Delanteros (5): Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Javier Suárez, Carlos Gómez y Jhon Córdoba.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, del Crystal Palace faltan por presentarse en la concentración de Selección Colombia. Foto: UEFA via Getty Images

Plan de trabajo

El DT argentino estaría haciendo hincapié durante los entrenamientos en la idea de juego del equipo. La recuperación de esos conceptos que la llevaron a ser finalista de Copa América en 2024 es la prioridad que tendría Lorenzo.

El Campín, de Bogotá, recibirá a Colombia el lunes. Habrá una presencia de público masiva, donde niños y adultos cumplirán su anhelo de ver de cerca a la Sele que acostumbra a jugar en Barranquilla.

Hora y canal para ver en vivo:

Colombia vs. Costa Rica

Amistoso internacional hacia el Mundial 2026

Hora: 6:00 p.m.

Canal: Caracol y RCN Televisión

Estadio: El Campín

Díaz sueña con su primer Mundial

El viernes pasado, Lucho atendió a los medios de comunicación motivado por estar tan cerca de cumplir el sueño de jugar el Mundial: “Lo que un día soñé se está haciendo realidad. Los frutos del trabajo, la disciplina, la constancia de todo este tiempo se van a ver reflejados ahora y se están reflejando. Muy feliz, muy contento, ansioso y con muchísimas ganas de hacer un gran papel y un gran Mundial, tenemos Selección para hacerlo”.

Luis Díaz, más allá de las canchas: el guajiro dejó unas conmovedoras palabras luego de que él y otros integrantes de la Selección Colombia visitaran a niños del hospital La Misericordia en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XkUGTgR55T — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

Sobre el estado físico, un aspecto que preocupaba tras tantos partidos del año con Bayern Múnich: “Me siento muy bien, ya lo he dicho en varias ocasiones, físicamente estoy en un momento increíble y mentalmente también. Estoy tranquilo y feliz, por el momento ansioso que llegue el Mundial; era normal tener tanto protagonismo porque el profe me necesitaba, hicimos una gran temporada, pero también manejo los tiempos de recuperación. Acá en la Selección lo manejaremos de una manera buena para llegar al 100 % al comienzo del Mundial. Me siento espectacular”.