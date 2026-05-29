Néstor Lorenzo responde si hubo o no dos listas de convocados de Colombia al Mundial: dio su versión

Rumores crecieron, entre la prensa y los aficionados, sobre dos supuestas listas de convocados que tenía Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Algunos periodistas deportivos afirmaron que el entrenador la cambió a última hora, antes de darla en rueda de prensa.

Picante respuesta de Néstor Lorenzo hacia los duros críticos de la Selección Colombia: habló de frente

Para acabar con las versiones, el mismo Néstor Lorenzo se refirió a ello en charla con los medios de comunicación. Afirmó que tuvo que dar la lista antes del amistoso contra Costa Rica, que se jugará el próximo 1 de junio en El Campín, pero no mencionó nada de dos listados.

“Lamento que se haya hablado tanto”: Néstor Lorenzo

“La verdad es lo que yo expliqué. Siempre fui coherente con lo que fui diciendo, incluso con los jugadores. Cuando el partido (contra Costa Rica) era el 29 había tiempo de ver jugadores, comparar, ver cómo estaban físicamente, la adaptación que tenían con el grupo y todo, y después ponerlos en la lista del 1 (junio)”, le dijo Lorenzo a Deportes RCN.

Y añadió: “La lista venía tres o cuatro días posteriores al partido del 29 (mayo). Cuando se pasó el partido al 1 de junio, ¿Qué sucede? que la lista la tengo que dar antes del partido, entonces ya no tiene sentido probar el partido. Prioricé cosas que tienen que ver con lo futbolístico”. Lamento que se haya hablado tanto”.

Lo cierto es que el estratega de la Selección Colombia ya trabaja con varios de los 26 convocados al Mundial 2026 en Bogotá, concretamente en el estadio Metropolitano de Techo. Allí pule detalles de cara a la cita orbital, y los amistosos previos contra Costa Rica y Jordania.

La Selección Colombia se entrena en Bogotá previo al Mundial 2026. Estas son algunas imágenes del trabajo de este viernes 29 de mayo, en el estadio de Techo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VwxmZU5DFj — Revista Semana (@RevistaSemana) May 29, 2026

Luis Díaz, James Rodríguez, David Ospina y otros varios jugadores de renombre ya hacen trabajos en la capital de la República, mientras futbolistas como Daniel Muñoz y Jefferson Lerma aún no se han unido a la concentración debido a compromisos con su club.