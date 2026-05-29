Budapest, Hungría, dará acceso a la gloria a un PSG que quiere ser leyenda o a un Arsenal que busca conquistar la primera Champions League de su historia. Duelo de distintos modo de juego, que le da al gigante francés cierto favoritismo en la cancha del Puskás Arena.

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Parisinos y londinenses, campeones de sus respectivas ligas y últimos supervivientes de una competición que comenzó en septiembre con 36 equipos en lista, se enfrentan en la capital húngara en la final de la Champions League que dejará a un nuevo monarca en el fútbol mundial.

El PSG de Luis Enrique aspira a una segunda Champions consecutiva que lo elevaría al rango de equipo ‘legendario’, a la altura del Real Madrid de Zinedine Zidane, único club que ha revalidado título (2016, 2017 y 2018) bajo la actual denominación de la competición.

Por otra parte, los Gunners, flamantes campeones de su primera Premier League en 22 años, quieren llevar a sus vitrinas la tan ansiada Orejona y pasar página definitivamente de las últimas cuatro finales europeas perdidas desde el título de la Recopa en 1994.

Arsenal vs. PSG por la gran final de la Champions League. Foto: Getty Images

Una de ellas fue la final de la Champions en 2006 ante el FC Barcelona, en un partido que los londinenses disputaron casi desde el principio con un hombre menos, y en el que pese a haberse adelantado en el marcador terminaron sucumbiendo en la parte final del duelo. Arsenal encuentra 20 años después la revancha en Budapest y Mikel Arteta se concentra para dar el golpe.

Alineaciones PSG vs. Arsenal

PSG: Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Cristian Mosquera, William Saliba, Gabriel Maghalaes, Piero Hincapié; Declan Rice, Lewis-Skelly, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres, Leandro Trossard. DT: Mikel Arteta.

¿Dónde ver PSG vs. Arsenal en vivo?

El duelo entre PSG y Arsenal será transmitido en la señal principal de ESPN, canal que cuenta con los derechos exclusivos de la Champions League para todo el continente. También, por la aplicación Disney + estará disponible el juego para usuarios de dispositivos móviles y televisores inteligentes.

Aunque el partido empieza a las 11:00 de la mañana, desde muy temprano habrá un despliegue informativo sobre la previa y el análisis de los rivales.