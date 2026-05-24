Terminó la Premier League: descenso, cupos a Champions y la tabla de posiciones final

Arsenal se coronó campeón de la Premier League y levantó el trofeo 22 años después de su última conquista. Los gunners celebraron con una victoria sobre Crystal Palace (1-2) en calidad de visitante, gracias a los goles de Gabriel Jesús y Noni Madueke.

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Por otro lado, se confirmaron los clasificados a la Champions League de la próxima temporada: Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool.

Bournemouth y Sunderland irán a la Europa League, mientras que Brighton tuvo que conformarse con el cupo a Conference League. Chelsea se quedó por fuera de todo.

En la zona de descenso, Tottenham logró conseguir la permanencia en la última fecha. West Ham, Wolverhampton y Burnley jugarán la próxima temporada en la segunda división del fútbol inglés.

Bruno Fernandes rompe el récord de asistencias

Una de las noticias de la fecha fue el histórico récord de Bruno Fernandes, que llegó a 21 asistencias con el Manchester United en la presente temporada.

La precedente marca la estableció el francés Thierry Henry con el Arsenal en 2002-2003, y después la igualó Kevin De Bruyne con el Manchester City en 2019-2020.

El mediocampista portugués volvió a destacarse como asistente en la última fecha del campeonato inglés, en un cobro de tiro de esquina que Patrick Dorgu (33′) remató con la cabeza para adelantar a los red devils.

Bruno Fernandes llega entonado al Mundial 2026, donde enfrentará a la Selección Colombia, Irán y RD Congo en el grupo K.

Bruno Fernandes, volante del Manchester United. Foto: AP Photo/Dave Thompson

Pep Guardiola, envuelto en lágrimas

Manchester City, ya sin opciones de optar por el título, le dio un merecido homenaje de despedida a Pep Guardiola. Después de 10 años, el técnico español dará un paso al costado para el inicio de una nueva era bajo las órdenes del italiano Enzo Maresca.

Las cámaras de la transmisión oficial captaron a Guardiola envuelto en lágrimas por abandonar al equipo que fue su casa durante una década con 20 títulos en total.

“Hablamos y dije que me encantaría seguir formando parte de este club. No como entrenador, tomaré cero decisiones, pero para representar a este club y a la organización, allí estaré”, anunció en la previa al partido contra Aston Villa.

En Inglaterra aseguran que Guardiola seguirá ligado como embajador honorario del City Group. “Me gustaría seguir formando parte de este club con un rol diferente. No en el día a día de las decisiones ni bajo los focos, sino detrás de escena; me gustaría formar parte de eso”, afirmó.

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