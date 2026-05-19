Portugal presentó su convocatoria oficial para el Mundial 2026: temible rival de Colombia

Con Cristiano Ronaldo como principal estandarte, la selección de Portugal reveló su lista oficial de convocados para el Mundial 2026.

El técnico Roberto Martínez se la jugó por la columna vertebral que le permitió clasificarse prematuramente a la Copa del Mundo y levantar el trofeo de la Nations League frente a España.

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Estos son los 27 nombres elegidos:

Arqueros : Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho

: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho Defensores : Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.

: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo. Mediocampistas: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva. Delanteros: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.

¿Por qué convocaron 27 jugadores en Portugal?

En rueda de prensa, Roberto Martínez explicó que el arquero Ricardo Velho acompañará a la delegación y estará en los entrenamientos pero no será inscrito, a menos que suceda un problema de última hora.

“En cuanto a los porteros, hablé con Ricardo Velho; él sabe que es el cuarto portero, pero tenemos que seguir las reglas. Solo podemos sustituir al portero; el trabajo es de alta intensidad, hay muchos tiros a puerta. Él sabe que no puede estar en el banquillo, pero en dos minutos dijo que lo haría. ayudar al equipo nacional en todo lo que fuera necesario”, dijo el estratega español.

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