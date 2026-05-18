Arde la Premier League: Arsenal hizo su tarea, metió presión al City y así dejó la tabla

Arsenal quiere volver a la gloria y levantar la Premier League, para lo cual sigue dependiendo de sí mismo. El conjunto de Mikel Arteta venció por 1-0 al Burnley y aumentó la distancia de puntos frente al Manchester City, aunque con un partido más.

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El encargado del único gol en el Emirates Stadium fue el alemán Kai Havertz, que se levantó de cabeza en un tiro de esquina y mandó el balón a guardar.

Con este resultado, The Gunners pase lo que pase conservarán la primera posición con 82 puntos, mientras que el City queda con 77. Por lo mismo, los de Pep Guardiola se verán obligados a ganar este martes contra Bournemouth si quieren seguir en la lucha por el título.

El líder londinense podría conquistar la liga inglesa en las próximas horas si el City no saca un resultado positivo.

Si, por el contrario, los Citizens suman los tres puntos ante el equipo de Andoni Iraola, el Arsenal deberá rematar la faena contra el Crystal Palace el domingo en la 38ª y última fecha, cuando el City reciba al Aston Villa al mismo tiempo.

El Arsenal marcó la diferencia a pelota parada, su especialidad: saque de esquina de Bukayo Saka y cabezazo de Kai Havertz (37′), titular en punta en detrimento de Viktor Gyökeres.

Los aficionados hicieron girar sus bufandas en el aire y cantaron “Set Piece again olé olé”, un estribillo muy conocido en el Emirates este curso.

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No tuvieron mucho más que celebrar, ya que un poste rechazó un disparo de Leandro Trossard (15′), un centro-chut de Saka rozó el arco (31′) y el árbitro desestimó los dos penales reclamados por los Gunners en la segunda parte.

Arteta, que gritó y gesticuló con los brazos de rabia y alivio al pitido final, había alineado prácticamente a su once de gala.

Dependiendo de lo que ocurra con el Manchester City, el Arsenal deberá mantener su enfoque en la última fecha de la Premier League o, si todo sale como espera, podrá celebrar el título y comenzar a pensar en lo que será la final de la Champions League ante el PSG.