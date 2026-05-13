Con el triunfo de Manchester City por 3-0 sobre Crystal Palace, este miércoles 13 de mayo, los Citizens ratificaron su pelea por la Premier League. Sin embargo, el líder de la tabla de posiciones sigue siendo Arsenal.

Un vistazo a la tabla de posiciones en Premier League

Arsenal es líder con 79 puntos, Manchester City es segundo con 77 puntos. Ambos han jugado 36 partidos, y aún quedan dos fechas (38) para que acabe esta Premier League 2025-2026. Es decir, con seis puntos en juego aún, los gunners le sacan dos de ventaja a los citizens.

¿Qué necesita Manchester City para ganarle la Premier League al Arsenal?

Que Arsenal pierda al menos uno de los dos partidos que le quedan, y que Manchester City gane los dos partidos que le quedan

Que Arsenal empate al menos uno de los dos partidos que le quedan, y que Manchester City gane los dos partidos que le quedan. Aquí podría entrar a definir la diferencia de gol.

“Si quieres ganar títulos y trofeos, se trata de tener una plantilla completa y de que todos cumplan su papel”, dijo Foden a Sky Sports, tras el triunfo sobre Palace.. “El objetivo es seguir presionando y mantenerlos alerta. Hemos visto que pueden pasar muchas cosas en la última fecha”.

Manchester City sigue con vida en la lucha por la Premier League. Foto: Getty Images

El único equipo que depende de sí mismo es Arsenal. Dos triunfos le asegurarán la Premier League, pase lo que pase.

Próximos partidos de Arsenal y Manchester City en Premier League

Arsenal

Arsenal vs. Burnley - lunes, 18 de mayo de 2026 - Emirates Stadium

Crystal Palace vs. Arsenal - domingo, 24 de mayo de 2026 - Selhurst Park Stadium

Manchester City

Bournemouth vs. Manchester City - martes, 19 de mayo de 2026 - Vitality Stadium

Manchester City vs. Aston Villa - domingo, 24 de mayo de 2026 - Etihad Stadium

*Con información de AFP