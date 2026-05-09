Manchester City golea al Brentford y arde la tabla de la Premier League: presión total para el Arsenal

Manchester City marcó tres goles en la segunda parte contra Brentford (3-0), en el Etihad Stadium, por la fecha 36 de la Premier League, para seguir creyendo en el título de la máxima competencia del fútbol inglés, aunque el líder, Arsenal, sigue teniendo el liderato, pero la presión es latente.

J Balvin, Belinda y el regreso de Shakira: la FIFA ‘rompe el mercado’ con el explosivo lineup para el Mundial 2026

Ir al Colombia vs. Portugal del Mundial 2026, más caro que el Super Bowl: The Wall Street Journal y las cifras

Con este resultado, Manchester City se mantiene con el segundo lugar, pero ahora con 74 puntos y se sitúa a dos unidades del Arsenal de Londres en vísperas del corto desplazamiento del líder al campo del West Ham, primer equipo en puestos de descenso. Los Gunners, finalistas de la Champions League, tienen el doblete en la mira, pero tendrá que ganar obligatoriamente para alejar la presión.

El equipo de Pep Guardiola marcó las diferencias en la segunda mitad gracias a Jérémy Doku (60′), Erling Haaland (75′) y Omar Marmoush (90′+2), mejorando de paso una diferencia de gol que podría ser crucial en la lucha por el título con el Arsenal.

Doku celebra con Haaland. Foto: Getty Images

“Veremos, no está en nuestras manos. Haremos nuestro trabajo y a esperar (si pueden ganar el título)”, resumió Pep Guardiola tras el partido ante el Brentford, sobre la situación de los suyos en la tabla de posiciones.

Doku firmó otra actuación destacada, cinco días después de un doblete que permitió al City evitar lo peor en el campo del Everton y alcanzó un agónico 3-3. Jéremy es el jugador del momento y está resultando trascendental en las intenciones del club de Guardiola en la Premier.

Tres goles para presionar al Arsenal

El exjugador del Rennes, de 23 años de edad, incontrolable por la banda izquierda, sacó rápido un córner con Bernardo Silva, recuperó el balón y, tras un rechace favorable, colocó un disparo ajustado a la escuadra de la portería defendida por Caoimhin Kelleher.

El guardameta irlandés volvió a ser batido por Haaland, quien necesitó dos intentos para firmar, de tacón, su 26º gol de la temporada en la Premier League. A continuación el delantero noruego lanzó a Marmoush para el gol de la sentencia.

Gianluigi Donnarumma, el portero del City, pasó apuros ante un saque de banda largo de Michael Kayode (7′), una falta lanzada por Mathias Jensen (15′) y un disparo de Igor Thiago (55′).

El Brentford, octavo y en plena lucha por los puestos europeos, reclamó además, sin éxito, un penalti por un supuesto empujón de Matheus Nunes sobre Kevin Schade (71′).

Tabla de la Premier League. Foto: Google

Ahora, los Citizens reciben al Crystal Palace en el partido aplazado y prometen seguir con la pelea con el Arsenal. Luego seguirán el Bournemouth y el Aston Villa.