Dolorosa publicación de Ana Karina Soto conmovió a sus seguidores: “Siempre estabas tú”

La llegada del Día de las Madres suele convertirse en una fecha cargada de emociones para miles de personas, especialmente para quienes enfrentan la ausencia de la persona que les dio la vida. Ese es el caso de Ana Karina Soto, quien en las últimas horas abrió su corazón en redes sociales y compartió un mensaje dedicado a su mamá, Juana de Dios Arévalo, fallecida hace cuatro años.

La presentadora del Canal RCN utilizó su cuenta de Instagram, donde reúne cerca de dos millones de seguidores, para recordar a su madre con unas palabras llenas de nostalgia y amor que rápidamente generaron una ola de reacciones entre sus fanáticos y colegas del mundo del entretenimiento.

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La nortesantandereana publicó varias fotografías familiares que reviven algunos de los momentos que compartió junto a su mamá y acompañó las imágenes con una reflexión profundamente emotiva sobre el vacío que ha dejado su ausencia.

“Mamita hermosa de mi vida. Hoy el cielo cumple cuatro años de haberte recibido… Y yo, cuatro años aprendiendo a vivir con tu ausencia”, escribió Ana Karina al inicio del mensaje que conmovió a cientos de usuarios en la plataforma.

A lo largo del texto, la presentadora dejó ver lo difícil que ha sido atravesar estos años sin la compañía de quien considera uno de los pilares más importantes de su vida. Incluso, reconoció que hay momentos cotidianos en los que la extraña con más intensidad.

“No hay un solo día en el que no piense en ti, en tu voz, en tus abrazos, en tus consejos, en tu risa, en esa forma tan tuya de hacer que todo estuviera bien”, expresó.

Sin embargo, una de las frases que más impacto causó entre sus seguidores fue cuando confesó cuánto le pesa la ausencia de su mamá en los pequeños detalles de la vida diaria. “Me haces muchísima falta, todos los días, en las cosas sencillas, en las importantes y en esos pequeños momentos donde antes siempre estabas tú”, escribió la presentadora.

El mensaje rápidamente se llenó de comentarios de apoyo y solidaridad por parte de internautas que se sintieron identificados con su dolor.

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Muchos usuarios le recordaron que su madre sigue acompañándola espiritualmente, mientras otros compartieron experiencias similares relacionadas con la pérdida de sus propias madres.

“Tu mamita sigue a tu lado”, “tu ángel siempre te acompaña”, “qué mensaje tan doloroso” y “te entiendo perfectamente, también perdí a mi mamá”, fueron algunas de las reacciones que aparecieron en la publicación.

Presentadora y abogada colombiana. Foto: Instagram: @karylamas

Ana Karina también aprovechó el mensaje para expresar que, aunque el tiempo ha pasado, mantiene intacto el recuerdo de su mamá y siente su presencia en cada etapa de su vida. “Te llevo en mi corazón, en mi mente y en mi alma, en cada paso, en cada logro, cada lágrima y en cada sonrisa”, afirmó.

La publicación cerró con unas palabras que reflejan el profundo vínculo que aún mantiene con Juana de Dios Arévalo y el sentimiento que la invade al acercarse esta fecha especial. “Hoy no solo te recuerdo más que todos los días… Hoy te siento más cerca que nunca”, concluyó.