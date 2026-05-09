Juan Rengifo y un autogol salvan a Atlético Nacional del desastre en Bogotá: leve ventaja le ilusiona con las semifinales

Atlético Nacional jugó en el estadio de Techo de la ciudad de Bogotá y estuvo rodeado por sus hinchas, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga Betplay. Algo más de 7 mil boletas fueron vendidas para ver el triunfo del equipo verdolaga, bastante ajustado por demás, ante la negativa de poder disputar el compromiso en El Campín por el veredicto de la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol de la capital.

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El partido fue complicado para Atlético Nacional, pero el toque de jerarquía parece que hizo su efecto en el occidente de Bogotá y ante sus hinchas logró sacar adelante el juego que comenzó perdiendo tras un gol de Ian Poveda, quien estuvo por la Selección Colombia y en la Premier League. El equipo verdolaga va a Medellín con un gol de ventaja, pero con dudas en su juego.

Más exactamente, el resultado en Techo fue un 2-1 a favor de Atlético Nacional. El gol de Ian Poveda al minuto 28 ya dejaba ver muchas dudas en la idea de juego del visitante, que se veía incomodo y sin mucha propuesta en zona ofensiva. Inter de Bogotá intentó ser letal con juego vertical y con Kevin Parra y el autor de gol como ejes por el interior, lo que le estaba pasando factura a un verdolaga lento en su defensa.

⚽🔥 ¡Golazo de Ian Poveda! ¡Jugadota de Internacional de Bogotá para irse arriba 1-0 contra Nacional en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/iwi4IAmcVP — Win Sports (@WinSportsTV) May 9, 2026

Nacional pudo empatar con un autogol fuera de contexto del arquero Simón Zapata al 33′, ya que el portero intentó sacar la pelota con sus manos, pero tomó un efecto contrario y se le voló hacia el propio arco, para el 1-1 parcial. Esta jugada permitió que la jerarquía verdolaga se impusiera más que su juego en búsqueda de la victoria.

Ya en la segunda parte, Juan Rengifo volvió a aparecer como el salvador de Atlético Nacional y aumentado el marcador con la mejor jugada ofensiva de Nacional en el partido. Jorman Campuzano aceleró por el centro y Alfredo Morelos como mediapunta, tocó rápidamente para que el canterano verdolaga rematara con calidad para el 2-1 final.

Nacional toma ventaja en Bogotá

Lo cierto es que ahora Nacional toma la ventaja en la serie y cerrará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (partido de vuelta) para definir si pasa a las semifinales de la Liga Betplay.

Juan Rengifo fue la figura del partido ante Inter de Bogotá. Foto: Colprensa

Además del resultado y que hinchas en Bogotá pudieron ver a su equipo, las dudas no se hacen esperar y el técnico Diego Arias está en la mira, pues bien se sabe que es una de las mejores nóminas del país, pero las estrategias no le están funcionando. Tendrá el partido en el Atanasio para intentar convencer.