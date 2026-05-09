Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 10 de mayo, según Walter Mercado

Cada día, miles de personas apuestan su dinero; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Para el domingo 10 de mayo, su sobrina Betty B. Mercado destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía estará enfocada en valorar el esfuerzo, la fortaleza y la pasión con la que suelen proteger a su familia. Será un momento ideal para dejar a un lado las preocupaciones y disfrutar de quienes desean celebrar su presencia.

Números de la suerte: 9, 45 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro tendrá una jornada marcada por la calma y el disfrute de los pequeños detalles. Los astros resaltan la importancia de rodearse de ambientes tranquilos, personas cercanas y momentos de bienestar.

Números de la suerte: 4, 22 y 6.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las conversaciones familiares, los recuerdos y las palabras de cariño tendrán un papel importante. Será una fecha perfecta para compartir experiencias y fortalecer vínculos.

Números de la suerte: 6, 58 y 33.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los nacidos bajo el signo de Cáncer estarán especialmente sensibles y conectados con las emociones. La nostalgia y el cariño familiar podrían despertar recuerdos significativos, convirtiendo el día en una experiencia muy emotiva y cercana.

Números de la suerte: 8, 37 y 19.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo brillará con intensidad durante esta celebración. El reconocimiento de familiares y seres queridos llenará de entusiasmo a este signo, que disfrutará siendo el centro de atención.

Números de la suerte: 18, 45 y 29.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo tendrá la oportunidad de relajarse y dejar por un momento las responsabilidades diarias. Los astros recomiendan disfrutar del descanso y valorar el amor recibido por quienes reconocen su dedicación y entrega constante.

Números de la suerte: 6, 49 y 11.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los ambientes tranquilos, la música, las reuniones familiares y las expresiones de cariño contribuirán a crear un día lleno de equilibrio emocional y gratitud.

Números de la suerte: 3, 43 y 1.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Escorpio vivirá un día de emociones profundas y conexiones sinceras. La recomendación de los astros es compartir únicamente con personas de confianza y disfrutar de momentos íntimos cargados de afecto y comprensión.

Números de la suerte: 32, 2 y 17.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los planes al aire libre, las reuniones espontáneas y las actividades diferentes podrían convertirse en el mejor escenario para celebrar junto a los seres queridos.

Números de la suerte: 41, 49 y 26.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio recibirá reconocimiento por el esfuerzo y la dedicación que ha demostrado hacia su familia. Será una fecha ideal para reflexionar sobre todo lo alcanzado y valorar el camino recorrido con disciplina y perseverancia.

Números de la suerte: 44, 1 y 50.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La autenticidad y la creatividad marcarán el día de Acuario. Los astros favorecen las actividades originales y los encuentros poco convencionales que permitan fortalecer los lazos afectivos desde la libertad y la sinceridad.

Números de la suerte: 30, 5 y 39.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis tendrá una jornada llena de sensibilidad, romanticismo y tranquilidad. La energía espiritual estará muy presente y favorecerá espacios de reflexión, descanso y conexión emocional con las personas más importantes de su vida.

Números de la suerte: 36, 31 y 42.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.