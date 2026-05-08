Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado 9 de mayo: sorpresas para los signos en la lotería

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más recordadas dentro del ámbito astrológico. Su legado sigue vigente gracias al trabajo de su familia, que se ha encargado de compartir las predicciones y mensajes que dejó, manteniendo el interés de miles de seguidores que aún creen en sus interpretaciones.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 8 de mayo

De cara al sábado 9 de mayo, se dieron a conocer nuevas recomendaciones acompañadas de números de la suerte, especialmente pensadas para quienes participan en juegos de azar como loterías y chances. Estas lecturas, cargadas de simbolismo y espiritualidad, continúan fortaleciendo el vínculo con quienes siguen confiando en su visión.

La recopilación de las predicciones estuvo a cargo de El Nuevo Herald, medio que organizó la información según cada signo zodiacal para facilitar su consulta entre los lectores interesados.

Horóscopo de Walter Mercado este sábado 9 de mayo de 2026

Aries

Números de suerte: 6, 10, 43.

Es momento de alejar todo lo que afecta y ser más selectivo con las decisiones que se toman. Es importante dedicar tiempo a actividades que despierten creatividad, como escribir, bailar, cantar o tocar un instrumento.

Tauro

Números de suerte: 4, 2, 16.

La prueba terminó y la lección quedó aprendida. Ahora brillan nuevas oportunidades en lo económico y profesional, mientras se superan las caídas con fuerza.

Rituales de Año Nuevo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Géminis

Números de suerte: 19, 5, 36.

Es momento de analizar bien esa relación amorosa antes de comprometerse. Tras las experiencias vividas en el amor, es importante disfrutar de buenas amistades y tomarse el tiempo antes de volver a entregar el corazón.

Cáncer

Números de suerte: 36, 15, 47.

Las predicciones del famoso astrólogo apuntan a que es tiempo de dejar atrás hábitos que perjudican para vivir con mayor claridad el amor. No obstante, también es momento de conectarse consigo mismo para obtener esa fuerza que anima a atreverse a todo.

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Leo

Números de suerte: 20, 8, 15.

Los retos se convertirán en motivación y el dinero empezará a fluir con mayor facilidad. Durante esta jornada, la energía positiva impulsará la vida profesional y brindará ánimos para explorar nuevas oportunidades.

Virgo

Números de suerte: 16, 40, 13.

Las pruebas ya pasaron, pero aún queda mucho por vivir. Es momento de brillar, destacar y dejarse admirar. Se recomienda cuidar la imagen y pensar muy bien las decisiones que se toman, porque lo que se empieza ahora puede marcar el futuro.

Libra

Números de suerte: 15, 41, 49.

En el amor estará más atractivo que nunca; romances, uniones y hasta un posible amor extranjero llegan a la vida de Libra. Es momento de mantenerse fuerte y seguro, pero también de atreverse y probar suerte. Un viaje o cambio cercano fortalecerá los lazos familiares.

Escorpio

Números de suerte: 1, 10, 35.

Llegará un apoyo incondicional y nada faltará. No obstante, se acercan nuevos retos que hay que enfrentar con actitud positiva. También es un día ideal para conectarse con esos seres de luz a través de la oración; con fe podría recibir respuestas.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Sagitario

Números de suerte: 31, 29, 41.

Es necesario aprender a controlar los impulsos y mantener los pies en la tierra. Se recomienda ahorrar y administrar mejor el dinero, así como aprovechar la buena suerte para asegurar tanto el presente como el futuro.

Capricornio

Números de suerte: 4, 33, 9.

Se activan las alertas para no caer en engaños. Los cambios no despiertan temor porque llega el momento de atreverse a dar el primer paso en este proyecto que algunos califican como “riesgoso”. No más presiones familiares, responsabilidades que no y de sacrificios inútiles.

Acuario

Números de suerte: 12, 6, 23.

La justicia está del lado de Acuario durante esta jornada. Se superarán sentimientos negativos, se recuperará el equilibrio y habrá una profunda liberación de viejos karmas gracias al buen corazón y energía del signo.

Piscis

Números de suerte: 22, 18, 51.

Es momento de dejar atrás las ilusiones y ver el amor con más claridad. Las estrellas servirán de guía para alcanzar la estabilidad profesional y económica, con la sabiduría necesaria para vivir de la manera más deseada y prosperar.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento