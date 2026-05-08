El conmovedor legado y la última voluntad de Germán Vargas Lleras para su nieto Agustín

Este viernes, 8 de mayo de 2026, fuentes cercanas a la familia confirmaron el fallecimiento de Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la política colombiana en las últimas tres décadas.

El líder natural del partido Cambio Radical murió a los 64 años en la capital del país, luego de enfrentar una compleja enfermedad oncológica que lo mantuvo alejado de la contienda electoral reciente.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

Vargas Lleras, quien se desempeñó como vicepresidente, ministro, senador y concejal, había ingresado el pasado lunes a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Posteriormente, fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde se produjo su deceso en medio de una estricta reserva familiar.

Más allá de su perfil como un político de carácter firme y disciplina férrea, los últimos meses de Vargas Lleras estuvieron marcados por una faceta personal profunda. El nacimiento de su único nieto, Agustín, el 13 de marzo de 2025, transformó la cotidianidad del exvicepresidente. Según declaraciones recogidas y publicaciones en sus redes sociales, el niño se convirtió en su principal motivación durante el tratamiento médico que adelantó en Houston, Estados Unidos.

En una de sus últimas apariciones públicas digitales, su hija Clemencia Vargas compartió una imagen conmovedora del político sosteniendo a Agustín. El propio Vargas Lleras describió la llegada del menor como una “felicidad total”, aunque no ocultó su preocupación por el devenir del país.

En entrevistas previas con Blu Radio, manifestó su deseo de que su nieto creciera en una Colombia con instituciones sólidas, enfatizando su postura crítica frente a la actual administración de Gustavo Petro.

La llegada de Agustín, no solo fue un hito familiar, sino que se convirtió en su última gran causa personal. El nacimiento del menor coincidió con los momentos más agudos de su tratamiento médico, dotando a sus últimos meses de una carga simbólica especial.

La vida privada de Germán Vargas Lleras, históricamente protegida por una armadura de reserva, experimentó una transformación notable en sus últimos años. Su hija, Clemencia, fue el puente que permitió al país conocer el lado más humano del político. A través de ella, se hizo pública su pasión por el baile y, más recientemente, la ternura que despertó en él su faceta como abuelo.

Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, Germán Vargas Lleras fue formado para el ejercicio del poder. Su paso por el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos dejó un hito administrativo con la entrega de 100.000 viviendas gratuitas. Como vicepresidente, lideró la revolución de la infraestructura a través de las autopistas de cuarta generación (4G), consolidando su fama de “gran ejecutor”.

Su vida también fue testimonio de la violencia política en Colombia. El país recuerda los dos atentados perpetrados por las Farc de los que salió sobreviviente: el libro-bomba en 2003, que le causó la pérdida de varios dedos de su mano izquierda, y el carro-bomba en 2005. Pese a las secuelas físicas, Vargas Lleras mantuvo una actividad pública ininterrumpida hasta que un tumor cerebral, detectado en 2025, lo obligó a retirarse de la aspiración presidencial de 2026.

Desde octubre de 2025, el hermetismo rodeó su estado de salud. Aunque se mantuvo lúcido y enviaba directrices políticas a su partido, su ausencia en los debates públicos fue notoria.

El exvicepresidente, no dudó en expresar que su preocupación por el futuro de Colombia estaba ahora ligada directamente al bienestar de su nieto. En sus últimos mensajes, Agustín aparecía como la razón de su resistencia frente a la enfermedad; verlo crecer en un país que él considerara “próspero y libre” fue, según sus allegados, el pensamiento que lo acompañó hasta sus días finales en la Fundación Santa Fe.