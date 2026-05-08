El ministro del Interior, Armando Benedetti, lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Benedetti sostuvo que, en medio de sus diferencias políticas, lo considera un “político berraco”.

“Me deja muy triste la noticia de la muerte de Germán Vargas Lleras. A pesar de las diferencias, siempre reconocí en él un político berraco y con mucho carácter que enfrentó con entereza cada momento de su vida. Envío un abrazo de fortaleza a su familia, amigos, seguidores y copartidarios”, escribió Benedetti.

Gustavo Petro reacciona a la muerte de Germán Vargas Lleras: “Lamento que su seriedad en el debate desaparezca”

Vargas Lleras fue uno de los líderes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro a través de su partido, Cambio Radical, que se convirtió en uno de los obstáculos para la agenda del mandatario en el Congreso.

El mismo Petro lo calificó como “un gladiador” y lamentó que “su seriedad en el debate” ya no esté más para el país. Meses atrás, el exvicepresidente estuvo en el sonajero de los presidenciables para suceder al actual jefe de Estado.