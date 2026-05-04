Corte Constitucional niega tutela al general (r) Edwin Urrego, tras enfrentamiento con el ministro Benedetti

En un fallo, la Corte Constitucional negó un tutela al general en retiro, Edwin Urrego, quien como se recordará sostuvo un fuerte enfrentamiento con el ministro del Interior Armando Benedetti.

A través de la acción de tutela, el general Urrego buscaba que la justicia obligara al Ministerio del Interior a entregar información sobre los motivos de su retiro y si Benedetti tuvo que ver con el mismo.

Pues antes de tomar una decisión, la Corte Constitucional revisó las respuestas que le había entregado ya el Ministerio del Interior al general Urrego y dio el caso como hecho superado por lo cual negó la acción de tutela radicada por el oficial en retiro.

El general Edwin Urrego, sostuvo duros enfrentamientos con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: El País

“El accionante Edwin Masleider Urrego Pedraza solicitó la protección de su derecho fundamental de petición y, en tal virtud, se ordene al Ministerio del Interior emitir respuesta íntegra, clara, precisa, congruente y de fondo, a su petición radicada el 31 de marzo 2026, bajo el consecutivo No. 2026-1-001000026513, y que guarda relación con información acerca del retiro del peticionario de la Policía Nacional, afirmaciones efectuadas por el Ministro del Interior en declaraciones a medios de comunicación”, indicó la Corte Constitucional.

“Luego de analizar el caso, el alto tribunal, dio el caso como hecho superado tras las respuestas que le había dado el Ministerio del Interior al oficial retirado”, dijo la Corte.