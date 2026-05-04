La Justicia Penal Militar y la Policía abren investigación tras extraña muerte de la comandante de Providencia

La Policía se pronunció sobre la muerte de la subteniente Jenyfer Marciales, quien se venía desempeñando como comandante en Providencia.

La uniformada, quien al parecer había denunciado una situación de acoso laboral, fue encontrada muerta por sus compañeros.

La Justicia Penal Militar abrió investigación por la muerte de la Comandante de Policía de Providencia. Foto: Justicia Penal Militar

Tras lamentar lo sucedido, la Policía indicó que se abrieron dos investigaciones de manera paralela a la de la Fiscalía General de la Nación.

“De manera paralela, y en estricto respeto por la autonomía de las autoridades judiciales, se dio apertura a una indagación previa por parte de la Inspección General y la Justicia Penal Militar”, indicó la Policía.

Agregó la institución policial que, “desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, se activaron de manera inmediata los actos urgentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, autoridades competentes para adelantar la investigación y determinar, con total rigor técnico y científico, las circunstancias de lo ocurrido”.

La Policía está de luto tras la extraña muerte de la Comandante de Policía de Providencia. Foto: Colprensa

Frente a la situación con los familiares de la uniformada fallecida, indicó la Policía que: “La institución dispuso un acompañamiento integral a la familia, que incluye apoyo psicosocial y jurídico, así como el traslado de familiares a la zona de los hechos”.

Por su parte, los familiares de la uniformada fallecida pidieron a la justicia respuestas a su muerte, pues pusieron en duda que ella se hubiera suicidado.

Familiares de la Comandante de Policía le exigieron a la Fiscalía llegar a la verdad de su muerte. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Leydis Marciales, hermana de la oficial, denunció que es poca la información que les han entregado frente al caso.

“Estamos pidiendo la información, porque no nos han dado todavía reportes de Medicina Legal y eso es lo que estamos esperando. Dicen que fue con arma de fuego con lo que la encontraron y con una herida de bala a plena luz del día; eso nos deja un sinsabor, porque no es el actuar de mi hermana”, indicó la hermana de Marciales.