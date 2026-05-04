“Me encerró en el cuarto frío y me pegó”: Jorge Rausch confiesa que fue víctima de agresión física de un colega

El reconocido chef colombiano y jurado del programa MasterChef Celebrity Jorge Rausch reveló recientemente haber sido víctima de agresión física y maltrato laboral durante sus primeros años de trabajo en Inglaterra.

Las declaraciones, emitidas en Inevitable pódcast, evidencian la dureza y hostilidad que caracterizaba el entorno de las cocinas de alto nivel en la década de los noventa.

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Para muchos colombianos, Jorge Rausch es el rostro de la exigencia gastronómica. A través de la pantallas, se ha consolidado como uno de los jueces más estrictos, pero también uno de los más queridos.

Sin embargo, el camino hacia el reconocimiento no estuvo exento de episodios complejos. Según relató, su formación en Inglaterra estuvo marcada por un ambiente de extrema presión, discriminación y violencia.

Rausch, quien viajó a Europa a los 25 años para formarse en el oficio culinario tras contar principalmente con el apoyo de su abuela, describió su llegada como un fuerte choque cultural y profesional.

“Llega uno colombiano, de 25 años, gordito, judío, a una ciudad (...) racista. Fue muy duro”, relató el chef en la entrevista. A pesar de lograr ingresar a uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo gracias a su escuela de cocina, las condiciones laborales estaban lejos de ser las ideales para un aprendiz.

En intervenciones anteriores a través de su cuenta de TikTok, el bogotano ya había adelantado detalles de las precarias condiciones económicas que enfrentó en esa época. De acuerdo con sus declaraciones, percibía un salario de 400 libras esterlinas al mes, de las cuales una parte significativa se destinaba únicamente a cubrir los altos costos de transporte.

Según el testimonio de Rausch, un error cometido durante su horario laboral provocó una reacción desproporcionada y violenta por parte de su superior directo.

“Era muy duro. Un día la cagué en algo y mi jefe de 18 años me llevó al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, confesó Rausch en la entrevista, enfatizando que se trató de un golpe real y no de una simple reprensión verbal. La situación, de por sí grave, se vio agravada por la falta de apoyo de las directivas del lugar.

Al acudir al chef principal para reportar el abuso y advertir que se defendería ante un nuevo ataque, la respuesta que recibió fue tajante: “Si usted le devuelve, yo lo echo”.

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Este tipo de dinámicas, de acuerdo con el propio Rausch, estaban profundamente normalizadas en los años noventa. El cocinero comparó la experiencia con el concepto de Hell’s Kitchen popularizado por el chef británico Gordon Ramsay, señalando que la alta cocina europea de aquella época operaba bajo sistemas jerárquicos basados en el miedo, la explotación y el maltrato.

Su rol en MasterChef Celebrity Colombia demuestra una evolución en la forma de enseñar y evaluar. Aunque mantiene un estándar de alta exigencia que en ocasiones intimida a los participantes, sus críticas están orientadas al crecimiento y la profesionalización del oficio, alejándose diametralmente de la violencia que él mismo padeció.