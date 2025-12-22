Jorge Rausch le dice adiós a Colombia: el chef confirmó su nuevo rumbo tras un año de intensas grabaciones

Jorge Rausch, el jurado más exigente de la televisión colombiana, ha dejado entre sus seguidores varios interrogantes tras anunciar su salida del país. Tras un 2025 cargados de proyectos, grabaciones de MasterChef Celebrity y la gestión de sus reconocidos restaurantes, el chef decidió poner una pausa y buscar nuevos aires fuera de nuestras fronteras.

J Balvin y Bad Bunny se reconcilian ante miles de fans en México: “Te respeto mucho”

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del chef, en las que compartió con sus más de un millón de seguidores que ha llegado el momento de desconectarse. Rausch aprovechó la temporada de Navidad y Año Nuevo para cerrar ciclos temporales y emprender un viaje que lo llevará directo a España.

Con un mensaje directo y cargado de emoción, el chef hizo oficial su partida: “Y nos fuimos (…) Y acá vamos de vuelta, pero esta vez es diferente, me voy de vacaciones, los veo el 1 de febrero”, escribió Rausch, en sus historias de Instagram, aclarando que, aunque se despide del suelo colombiano, su ausencia tiene fecha de caducidad. Este viaje representa un respiro necesario tras un año en el que su agenda no dio tregua, dividiéndose entre las cocinas de sus restaurantes, como el Restaurante Casa Palermo by Chef Jorge Rausch (restaurante que ofrece una experiencia gastronómica que reinventa los sabores de la cocina criolla colombiana) y los sets de grabación.

El fenómeno de los “Andropáusicos” y la polémica amorosa

Sin embargo, no todo es descanso en la vida del bogotano. Antes de su partida, Rausch estuvo en el ojo del huracán debido a sus revelaciones en el pódcast Andropáusicos, un espacio que comparte con el reconocido actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano y tienen como invitado al también chef Chris Carpentier.

En un episodio reciente que se volvió viral en redes, los tres integrantes abrieron un debate honesto y controversial sobre la madurez y las relaciones sentimentales. El punto de mayor fricción fue la discusión sobre el miedo a envejecer y tener parejas significativamente más jóvenes, un patrón que los tres han seguido en sus vidas privadas. Rausch, quien ha sido abierto sobre sus relaciones con mujeres más jóvenes, defendió su postura, generando una ola de comentarios en redes sociales que cuestionan los estigmas sobre la diferencia de edad en el amor.

La trayectoria de Jorge Rausch en Colombia es indiscutible. No solo por ser uno de los referentes gastronómicos más importantes del país, sino por haber logrado consolidar una marca personal que trasciende la cocina. Su rol en MasterChef lo ha mantenido vigente en el prime time, mientras expande su imperio culinario con propuestas innovadoras.

Encuentro de leyendas: la emotiva sorpresa que le dio Silvestre Dangond a Luis Díaz en Alemania

Este “adiós” temporal a Colombia es visto por muchos como la recarga de energías necesaria para enfrentar los proyectos de 2026. España, su destino elegido, no solo es un lugar de descanso, sino una fuente constante de inspiración gastronómica para el chef.

Mientras sus seguidores esperan su regreso el 1 de febrero, lo cierto es que desde ya los televidentes del Canal RCN están a la expectativa por la llegada de una nueva temporada de MasterChef Celebrity, acompañada de un nuevo grupo de celebridades, quienes se encargan de mostrar sus habilidades culinarias.