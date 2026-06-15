Bélgica vs. Egipto no decepcionó: partidazo total, figuras brillando y el marcador cerrado

Bélgica y Egipto no decepcionaron en su duelo directo por el grupo G del Mundial 2026. La vara había quedado muy alta por lo sucedido en España vs. Cabo Verde; sin embargo, el partido fue electrizante de principio a fin.

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Los faraones empezaron ganando muy temprano. Sobre los 20 minutos, Mohamed Salah sirvió la pelota cerca de la medialuna y Emam Ashour sacó un poderoso remate que dejó sin respuesta a Thibaut Courtois.

Egipto pudo pasar derecho, pero Bélgica se aferró a la mano salvadora de su arquero.

En el inicio de la segunda mitad, Kevin de Bruyne estuvo a punto de empatar con un soberbio cobro de tiro libre. El balón rebelde se estrelló en el vertical derecho, ahogando el grito de gol para los Red Devils en Seattle.

Ante la desventaja en el marcador, Bélgica echó mano de su banquillo y mandó a la cancha al goleador Romelu Lukaku. Ese cambio tuvo golpe inmediato en el marcador.

Aunque Lukaku celebró, la repetición dejó claro que se trataba de un autogol de Mohamed Hany cuando intentaba cortar un centro en el segundo palo.

Con empate en el marcador, ambos equipos decidieron reducir los riesgos y esperar alguna oportunidad en el contragolpe para quedarse con los tres puntos.

Al minuto 82, Bélgica estuvo cerca de confirmar la remontada. Brandon Mechele cabeceó solo en el segundo palo y obligó a la respuesta categórica del arquero egipcio Mostafa Shobeir.

Egipto pidió penal antes de cumplir el tiempo reglamentario, pero desde el VAR no identificaron ninguna falta dentro del área sobre Zizo.

Mohamed Salah salió del campo en el segundo tiempo. Foto: AP Photo/Manu Fernandez

¿Cuánto quedó Bélgica contra Egipto?

A pesar del brillo de todas las estrellas que estuvieron en el campo y las ocasiones manifiestas de gol en ambos arcos, el partido de Bélgica vs. Egipto cerró en empate 1-1.

Esta es una oportunidad de oro para Irán y Nueva Zelanda, los otros dos equipos del grupo G, que se enfrentan esta noche en el cierre de la jornada por el liderato parcial.

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La segunda salida de Bélgica será contra los iraníes el próximo domingo, mismo día en el que Mohamed Salah y compañía se verán las caras contra la Nueva Zelanda de Tim Payne.

Salvo alguna sorpresa mayúscula, estas dos selecciones deberían avanzar como primero y segundo a la próxima ronda. Para los expertos, el partido de hoy era una final adelantada por el primer lugar del grupo que permite tener un rival más asequible en los dieciseisavos de final.