Así reaccionó la prensa española tras su papelón contra Cabo Verde en el Mundial 2026: “Desastre”

España no pasó del empate contra Cabo Verde (0-0) y complicó sus cuentas para clasificar como líder de grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La figura del compromiso fue el arquero rival, Vozinha, que sacó varias ocasiones claras de gol.

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En el duelo inaugural del Grupo H, cuya primera jornada se cierra este lunes con el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita, la campeona de Europa, señalada como una de las grandes favoritas del Mundial, se dio un baño de realidad.

La roja dominó con autoridad, pero se topó con un equipo africano solidario, concentrado y de gran nivel físico. En el segundo tiempo volcaron el partido hacia el arco de Vozinha, pero no tuvieron pólvora ni siquiera con el ingreso de Lamine Yamal.

Reacción en los medios españoles

En la prensa de España hay absoluta decepción por lo visto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Lo que debía ser una fiesta de goles se convirtió en preocupación y alarmas encendidas para el cuerpo técnico liderado por Luis de la Fuente.

“De repente, un desastre en Atlanta. Una España desconocida, sin fútbol, ideas y recursos, fue incapaz de hacer un gol a Cabo Verde, un grupo animoso que dio la gran sorpresa de este Mundial”, apuntó el diario MARCA.

Dicho medio agregó que “aplastada por los pronósticos, agarrotada e imprecisa, cada jugador de España era una versión peor de la real. Era el problema de entrar en el césped con una supuesta goleada a favor”.

En el Diario AS no fueron menos contundentes. “Una España sin alma y con solo siete remates a puerta. Impotente. ¿La gran favorita a llevarse el título? Guardemos ese titular en el cajón, pues en la primera rampa, este Mundial ya nos parece el Angliru”, apuntaron.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, ahogó el grito de gol de los españoles. Foto: AP Photo/Mike Stewart

En El Chiringuito, donde reaccionaron en directo a los 90 minutos, quedaron caras largas y varios cuestionamientos a lo planteado por Luis de la Fuente en este debut mundialista.

“Una cosa importante, Lamine Yamal no está bien. Este Mundial es para él y si no está bien… Ha habido pocas ideas en el partido”, dijo Josep Pedrerol.

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Mundo Deportivo, desde Cataluña, destaca que “la roja no dejó de intentarlo, pero se encontró siempre el muro rival, con una excelente actuación del portero Vozinha, que acabó llorando emocionado y con el MVP”.

“El equipo de Luis de la Fuente no pudo imponerse a una Cabo Verde muy seria en defensa, que apenas dejó huecos a los españoles ni con la entrada de Lamine Yamal para lograr la victoria”, analizaron en Sport.

La conclusión generalizada es que España necesitará más fuego para defender ese rótulo de favorito y no quedar eliminada demasiado pronto como le pasó en Brasil-2014, Rusia-2018 y Catar-2022.