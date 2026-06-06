Los favoritos: 10 periodistas de América y Europa compartieron sus pronósticos para el Mundial 2026

Cada Mundial tiene sus favoritos. Pero muchas veces profetas, apostadores y adivinos terminan totalmente pifiados en sus pronósticos. ¿Por qué es tan difícil acertar el ganador? En 2002 Francia llegó a Corea y Japón como campeona del mundo, campeona de Europa y gran candidata al título. No superó la primera ronda. En 2014, pocos imaginaban que Alemania humillaría 7-1 a Brasil en Belo Horizonte tras haberse impuesto 2-1 a Colombia. Ocho años después, Argentina perdió contra Arabia Saudita en su debut en Catar y terminó levantando el trofeo diseñado por Silvio Gazzaniga. El fútbol tiene una capacidad única para evadir las certezas.

Quizá por eso, a pocos días del inicio del Mundial con más participantes de la historia, las opiniones de quienes viven de analizar este deporte resultan tan fascinantes. No porque necesariamente vayan a acertar, sino porque permiten entender cómo se percibe el torneo desde distintos rincones del planeta, y que por más que el fútbol sea su trabajo y modo de vida, saber del deporte nunca es una garantía de éxito a la hora de dar un vaticinio.

SEMANA consultó a periodistas deportivos de América y Europa para conocer sus pronósticos. Las respuestas llegaron desde Portugal, Austria, Ecuador, Brasil, México y Colombia. Estas fueron sus conclusiones: la primera es que Francia se ha convertido en la principal favorita para conquistar el título. Cuatro de los periodistas consultados creen que la selección de Kylian Mbappé llegará hasta el último día del torneo. La segunda es que Noruega, un país que apenas suma tres participaciones mundialistas en toda su historia, la última de ellas en Francia 1998, aparece repetidamente como la gran candidata a dar la sorpresa. Y la tercera, quizá la más llamativa de todas, es que Argentina, la vigente campeona del mundo, genera más dudas que confianza.

Cuatro periodistas la señalaron como la posible decepción del campeonato. Y, tal vez, eso demuestra lo difícil que es revalidar el título. Desde que Brasil ganó dos mundiales consecutivos en 1958 y 1962, ninguna selección ha logrado defender exitosamente el título. Ni la Alemania de Beckenbauer, ni la Argentina de Maradona, ni la Francia de Zidane, ni la España de Xavi e Iniesta pudieron repetir la hazaña. Llegar a la cima es difícil. Permanecer es todavía más complicado.

Lo que pronostica la prensa internacional

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Francia toma la delantera

La selección francesa lidera las preferencias. Juan Carlos Zúñiga, Philipp Kessler, Juliana Salazar y Juan Felipe Cadavid coinciden en señalarla como la principal candidata al título. Los argumentos son similares. Hablan de una generación que reúne talento, experiencia y continuidad. Una plantilla encabezada por Mbappé, Dembélé, Olise, Doué y Saliba, futbolistas que llegan al torneo en plena madurez y acostumbrados a competir por títulos en las principales ligas de Europa, todo esto, sin contar a Didier Deschamps. El campeón, como capitán en Francia 98, tiene un récord impresionante como director técnico: un título del mundo en Rusia 2018, un subtítulo en Catar 2022 y una Uefa Nations League en 2021.

Para Kessler existe una razón adicional: “Es el equipo más fuerte. Juegan juntos desde hace años”. España aparece detrás. Bernardo Ramos y Valter Marques consideran que la cohesión del grupo español puede marcar diferencias en un torneo corto. Ambos destacan la existencia de una base consolidada de jugadores que comparten una misma idea futbolística y llevan varias temporadas compitiendo juntos.

Francia es la principal favorita para conquistar el título. Foto: Getty

La inesperada desconfianza hacia Argentina

Pero si existe un dato que sobresale en la encuesta es el relacionado con Argentina. La vigente campeona del mundo es, al mismo tiempo, la selección que más veces aparece como posible decepción. Sebastián Decker, Valter Marques, Marina Granziera y Juan Carlos Zúñiga creen que repetir lo conseguido en Catar 2022 será una tarea monumental. Algunos mencionan el desgaste natural de varios referentes históricos. Otros simplemente recuerdan que defender una Copa del Mundo suele ser mucho más difícil que ganarla.

Lo llamativo es que Argentina recibe exactamente la misma cantidad de votos como posible decepción que Francia como campeona.

Noruega, Ecuador y Marruecos: los nombres que se repiten

Y como en los mundiales siempre hay una decepción, también siempre hay una sorpresa. En este sondeo, Noruega aparece como la principal candidata a desempeñar ese papel. Diego Rueda, Juliana Salazar y Valter Marques creen que la generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard tiene argumentos suficientes para convertirse en una de las historias del torneo.

Ecuador también genera entusiasmo. Sebastián Decker y Marina Granziera consideran que la ‘tri’ puede firmar la mejor actuación mundialista de su historia, gracias a una defensa sólida y a una generación que llega en plena madurez.

Y desde Colombia surge una apuesta que inevitablemente remite a Catar 2022. Juan Felipe Cadavid cree que Marruecos podría volver a sorprender e incluso pelear por una final.

El gran misterio llamado Brasil

Hay un dato que probablemente pocos habrían imaginado hace algunos años: ninguno de los periodistas consultados eligió a Brasil como campeón del mundo.

El scratch sigue despertando respeto, pero también incertidumbre. Bernardo Ramos cree que no pasará de cuartos de final. Marina Granziera la define como la gran incógnita del campeonato.

Puede ganar el torneo o quedar eliminado de forma sorpresiva. Y esa sensación de imprevisibilidad parece extenderse a todo el Mundial. Porque después de escuchar a periodistas de distintos países, queda una conclusión evidente: Francia encabeza las apuestas, España la persigue, Argentina genera dudas, Noruega ilusiona y Brasil sigue siendo un misterio.