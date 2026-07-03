“Somos locales otra vez”: las mejores fotos que dejó Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026

Colombia selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Ghana en un partido intenso, lleno de emociones y oportunidades de gol. Desde el emotivo himno que retumbó en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, hasta el pitazo final que confirmó el triunfo de la Tricolor, estas imágenes resumen los momentos que marcaron el compromiso.

Colombia eliminó a Ghana e ilusiona en el Mundial 2026

Kansas se vistió de amarillo: el himno de Colombia retumbó antes del pitazo inicial

Miles de aficionados colombianos hicieron sentir la localía en el estadio de Kansas City al entonar el himno nacional con fuerza en la antesala del duelo frente a Ghana en los dieciseisavos de final.

Aficionados colombianos cantan el himno nacional antes del inicio del compromiso frente a Ghana en Kansas City. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Primer golpe para Colombia: Jhon Córdoba salió lesionado a los ocho minutos

La selección colombiana perdió rápidamente a uno de sus hombres de ataque. Jhon Córdoba sintió molestias físicas y no pudo continuar en el partido, obligando a un cambio prematuro.

Jhon Córdoba muestra gestos de dolor tras lesionarse durante los primeros minutos del encuentro frente a Ghana. Foto: AP Photo/Jeff Roberson

Ghana también sufrió: Marvin Senaya necesitó atención médica

El lateral ghanés Marvin Senaya encendió las alarmas en su selección tras quedar tendido sobre el césped y recibir asistencia médica, aunque luego pudo continuar algunos minutos más.

Marvin Senaya recibe atención médica tras una acción del partido entre Colombia y Ghana. Foto: AP Photo/John Locher

La polémica estalló: James y Arias reclamaron un penal sobre Luis Díaz

Los jugadores colombianos rodearon al árbitro francés Clément Turpin para protestar por una acción dentro del área sobre Luis Díaz que no fue sancionada como penalti.

James Rodríguez y Jhon Arias reclaman al árbitro Clément Turpin por una jugada sobre Luis Díaz. Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

Colombia 1 vs. 0 Ghana: Reviva el minuto a minuto de la clasificación a octavos de final de la Tricolor

Jhon Arias desató la fiesta colombiana con el 1-0

El mediocampista abrió el marcador apenas a los 14 minutos y puso en ventaja a la Tricolor en un momento clave del compromiso por un cupo a los octavos de final. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Jhon Arias celebra el gol con el que Colombia tomó ventaja sobre Ghana en los dieciseisavos de final. Foto: AP Photo/John Locher

Mojica estuvo cerca del segundo, pero el arquero evitó el gol

Johan Mojica conectó un potente cabezazo que llevaba destino de red, pero Lawrence Ati-Zigi reaccionó con una gran atajada para mantener con vida a Ghana.

Lawrence Ati-Zigi desvía el cabezazo de Johan Mojica y evita el segundo gol de Colombia. Foto: AP Photo/John Locher

Puerta estuvo a centímetros de ampliar la ventaja

El volante probó desde la media distancia a los 54 minutos con un potente remate que, por poco, sorprende a Lawrence Ati-Zigi, quien reaccionó a tiempo para desviar el balón.

Puerta estuvo cerca del segundo gol de Colombia con un potente disparo que exigió al arquero de Ghana, Lawrence Ati-Zigi. Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

El VAR apagó el festejo de Luis Díaz, que insistió un minuto después

Luis Díaz llegó a celebrar el que parecía ser el segundo gol de Colombia, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Apenas un minuto más tarde volvió a inquietar el arco rival con otro remate, reflejando el dominio ofensivo de la Tricolor.

GOL ANULADO A LUIS DÍAZ



El extremo colombiano empujaba la pelota tras un centro raso al medio pero se encontraba en offisde. Sigue 1-0 en Kansas.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/URb9wKkkl7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026

Dávinson Sánchez rozó el segundo tras un tiro de esquina

A los 80 minutos, el defensor conectó un remate luego de un córner cobrado por Juan Fernando Quintero. El arquero dio rebote, pero reaccionó rápidamente para quedarse con el balón.

#MundialEnBlu Dávinson Sánchez estuvo cerca del gol: así fue la gran jugada de Colombia ante Ghana #HoyEnBlu pic.twitter.com/ZPRSDhuSQp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 4, 2026

Quintero casi firma un golazo desde fuera del área

El mediocampista sacó un potente disparo desde la larga distancia a los 83 minutos que hizo ilusionar a la afición colombiana, aunque el balón no terminó en la red.

Juan Fernando Quintero estuvo muy cerca de marcar con un remate de media distancia. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

El volante sorprendió con un potente remate desde fuera del área a los 83 minutos que hizo contener la respiración a la afición colombiana por la cercanía del segundo gol. Foto: AP Photo/John Locher

Richard Ríos no dejó de insistir pese al fuerte golpe

El volante terminó con el rostro ensangrentado tras un choque, pero continuó en el campo y fue protagonista de dos claras oportunidades para sentenciar el compromiso durante el tiempo de reposición.

Un centro de Quintero abrió una posibilidad casi al cerrar el partido. Por poco conecta Ríos. Asimismo, en el minuto 90+5, Ríos sacó un fuerte remate dirigido al palo izquierdo; sin embargo, Lawrence Ati-Zigi respondió con otra atajada para impedir el segundo tanto colombiano.

Richard Ríos siguió luchando pese al golpe que sufrió y generó peligro en el tramo final del partido. Foto: AP Photo/Charlie Riedel

Colombia selló su clasificación y ya piensa en los octavos de final

El pitazo final confirmó la victoria de la Tricolor sobre Ghana y su paso a los octavos de final del Mundial 2026, acompañado de gritos de la hinchada que decían: “Somos locales otra vez”. El próximo reto será frente a Suiza, en un duelo programado para el 7 de julio, en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.