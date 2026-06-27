La selección española de fútbol terminó con pie derecho el último partido de la fase de grupos del Mundial de 2026, en donde se impuso por la mínima ante la selección de Uruguay por 1-0 con un tanto del jugador del Atlético de Madrid, Alex Baena.

España sentencia el fracaso mundialista de Uruguay: clasificados y eliminados del grupo H

El resultado les otorgó el primer puesto del grupo H, superando a los Charrúas, al igual que las sorpresivas Islas de Cabo Verde y Arabia Saudita. El equipo del técnico Luis de la Fuente está a la espera de conocer a su rival de 16avos de final entre Austria y Argelia.

No obstante, no todo es color de rosa para “La Roja”, ya que durante el encuentro ante la albiceleste varios jugadores importantes para el sistema del equipo sufrieron lesiones graves, las cuales pueden impactar bastante caro si España sigue subiendo escalones en el torneo.

A la espera de más novedades, varios hinchas se preocupan de que las nuevas bajas impliquen que los jugadores no puedan continuar más en el Mundial de Fútbol.

Los jugadores que se podrían perder el resto del Mundial de Fútbol 2026

A falta de los exámenes médicos, los extremos españoles Yeremy Pino y Nico Williams son dudas de cara a los próximos encuentros de España en el torneo, al ambos sufrir lesiones graves durante su partido contra Uruguay.

En el caso de Pino, el extremo del Crystal Palace sufrió una dolencia luego de haber recibido un choque en la cancha, lo que derivó en que el conjunto español encendiera las alarmas por el joven de 23 años que quedó tendido por varios minutos en el suelo tras lo ocurrido.

Preocupación en España por la lesión de Yeremy Pino Foto: Getty Images

Pino permaneció en el campo hasta el pitido final, aunque visiblemente dolido por el golpe. Tras haber finalizado el encuentro, el director técnico de la selección española, Luis de la Fuente, comentó al respecto.

“Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota”.

Por otro lado, Nico Williams, estrella del Athletic Club, terminó también con molestias musculares tras finalizar el partido, esto después de haber recibido un golpe por parte del jugador uruguayo Nicolás de la Cruz.

Nico Williams es duda para los 16avos de final del Mundial 2026 tras sufrir un golpe durante el encuentro frente a Uruguay. Foto: Getty Images

Ante ello, el jugador de 23 años está pendiente de pruebas médicas para conocer su estado actual. Según de la Fuente, habrá que esperar el diagnóstico definitivo, indicando que puede ser una sobrecarga o fatiga.

Las lesiones de ambos jugadores traen una preocupación en cuanto al ataque de la selección española, al no tener más opciones de extremos, lo que ha derivado a buscar otras alternativas.

La única opción viable en estos momentos es nada más ni nada menos que Lamine Yamal; no obstante, este aún no se encuentra al 100% tras haber estado recuperándose de una lesión que sufrió en el Barcelona.