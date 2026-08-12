En medio de la catástrofe que enfrenta Colombia por cuenta del terremoto de 7.4 que azotó al país el lunes 10 de agosto, Ryan Castro y J Balvin decidieron ayudar poniendo al servicio sus jets privados. Los artistas paisas anunciaron este martes una operación de vuelos humanitarios para llevar ayudas y suministros a las comunidades afectadas por la tragedia.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales y contempla vuelos privados coordinados junto con Reliance Jets, compañía dedicada a la aviación ejecutiva y al alquiler de jets privados.

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La iniciativa busca aprovechar la rapidez y capacidad de este tipo de transporte para acercar asistencia a territorios que enfrentan dificultades de conectividad y que requieren atención urgente.

J Balvin y Ryan Castro anunciaron vuelos humanitarios a Cali y Chocó en medio de la tragedia por terremoto de 7.4 el pasado 10 de agosto. Foto: Instagram @jbalvin Instagram @ryancastro

“A partir de ahora, junto a Reliance Jets, comenzaremos a disponer de vuelos privados hacia las ciudades damnificadas para iniciar la entrega de ayudas y suministros a quienes más lo necesitan”, señalaron los artistas en el comunicado difundido en las cuentas de Instagram de ambos. De acuerdo con el comunicado, el martes 11 de agosto salió el primer avión en la ruta Miami-Cali.

La operación tendrá una segunda fase el miércoles 12 de agosto. La compañía aviación privada informó que dos aviones partirán desde Medellín con destino al Chocó, uno de los departamentos más afectados por el terremoto y donde las condiciones de acceso hacen especialmente relevante cualquier alternativa de transporte aéreo.

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“Si podemos poner estos vuelos al servicio de quienes quieren ayudar, lo haremos. Estos traslados serán completamente GRATUITOS. Cuenten con nosotros. HOY MÁS QUE NUNCA, ESTAMOS JUNTOS”, continua el comunicado.

J Balvin y Ryan Castro anunciaron vuelos humanitarios a Cali y Chocó en medio de la tragedia por terremoto de 7.4 el pasado 10 de agosto. Foto: Instagram @jbalvin Instagram @ryancastro

Según información difundida posteriormente en redes sociales de los cantantes, los vuelos previstos para este miércoles desde Medellín hacia el Chocó contemplan también el traslado de personal médico.

De acuerdo con su información corporativa, Reliance Jets ofrece servicios de charter de jets privados, y administración de aeronaves. La empresa asegura que sus operaciones cuentan con un sistema de gestión de seguridad, entrenamiento recurrente de sus tripulaciones en simuladores y capitanes y primeros oficiales con certificación ATP.

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La compañía publica además una flota que incluye aeronaves como el Hawker 800XP, Falcon 2000 y Challenger 350.

Entre sus aeronaves aparece, por ejemplo, un Challenger 350 con capacidad para hasta 10 pasajeros y un alcance de 3.100 millas náuticas, según la ficha del fabricante de servicios publicada por Reliance Jets. También figura un Falcon 2000 con capacidad para 10 pasajeros y un alcance anunciado de 3.350 millas náuticas.

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J Balvin y Ryan Castro anunciaron vuelos humanitarios a Cali y Chocó en medio de la tragedia por terremoto de 7.4 el pasado 10 de agosto. Foto: Instagram @jbalvin Instagram @ryancastro

La compañía explica que su actividad está enfocada en ofrecer vuelos privados personalizados y servicios de gestión de aeronaves.

Tras el anuncio de J Balvin y Ryan Castro, la compañía de aviación privada compartió un video en el que aseguró que el primer avión fue abastecido con aproximadamente 2 toneladas de ayudas humanitarias.