Impactantes imágenes de la devastación que sufrieron Cali, Pereira y Manizales por el catastrófico terremoto de este lunes

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes dejó una estela de daños en distintas regiones del país. Cali, Pereira y Manizales estuvieron entre las ciudades donde el movimiento provocó afectaciones visibles, escenas que quedaron registradas en fotografías y permiten dimensionar la fuerza del sismo.

Meteorólogo explicó por qué el devastador terremoto con epicentro en Chocó se sintió tan fuerte en Bogotá, Cali y Medellín

Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Las imágenes muestran algunas de las escenas más impactantes que dejó el terremoto en Cali. Entre rescates, atención a los heridos y estructuras colapsadas, las fotografías permiten dimensionar la fuerza con la que el sismo golpeó a la ciudad.

Voluntarios y rescatistas removieron escombros en Cali tras el colapso de una estructura por el terremoto. Foto: AFP

Una mujer de avanzada edad fue trasladada cerca de una edificación que quedó destruida por el terremoto. Foto: AFP

Personas heridas recibieron atención médica cerca de una estructura que colapsó tras el terremoto.l Foto: AFP

Residentes y rescatistas removieron escombros en busca de posibles sobrevivientes tras el terremoto. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

El Hospital Universitario del Valle quedó entre las estructuras afectadas por la fuerza del terremoto. Foto: SEMANA

Así puede ayudar a los afectados por el terremoto en Cali: Alejandro Eder hizo un llamado a Colombia para atender la emergencia

Pereira tras el terremoto: calles, edificios y zonas afectadas por el fuerte sismo

El día después del terremoto dejó en Pereira calles con daños visibles, estructuras afectadas y escenas de búsqueda entre los escombros. Residentes, voluntarios y equipos de emergencia continuaron las labores mientras la ciudad comenzaba a dimensionar el impacto del fuerte sismo.

Las calles de Pereira mostraron las consecuencias del terremoto mientras continuaba la atención de la emergencia. Foto: Anadolu via AFP

Entre los restos de una casa derrumbada, un residente ayudó a retirar los materiales que dejó el terremoto. Foto: AFP

Un hombre buscó posibles sobrevivientes entre los restos de una edificación colapsada en Pereira. Foto: AFP

La Universidad Libre de Pereira registró daños tras el fuerte terremoto que sacudió la ciudad. Foto: Getty Images

Las afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña muestran el alcance que tuvo el terremoto en Pereira. Foto: Foto del video publicado por @nifeguci en X

Pereira confirmó la muerte de 72 personas tras el terremoto en Colombia el 10 de agosto

Así quedó parte de Manizales tras el fuerte terremoto: imágenes de la devastación

En Manizales, la fuerza del terremoto quedó reflejada en estructuras derrumbadas, edificios que tuvieron que ser demolidos y daños registrados incluso en la catedral de la ciudad. Las imágenes también muestran la reacción de los habitantes ante una emergencia que alteró la jornada.

Una estructura quedó completamente derrumbada mientras equipos de rescate atendían la emergencia. Foto: Colprensa / Santiago Álvarez

Las afectaciones obligaron a avanzar con la demolición de una edificación gravemente comprometida. Foto: Colprensa / Santiago Álvarez

La Catedral de Manizales también registró daños tras el fuerte movimiento que sacudió la ciudad. Foto: DW

La preocupación quedó reflejada en los rostros de los ciudadanos después del terremoto. Foto: AFP

Varias personas observaron los restos de una edificación que colapsó durante el terremoto. Foto: AFP