Impactantes imágenes de la devastación que sufrieron Cali, Pereira y Manizales por el catastrófico terremoto de este lunes

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes dejó una estela de daños en distintas regiones del país. Cali, Pereira y Manizales estuvieron entre las ciudades donde el movimiento provocó afectaciones visibles, escenas que quedaron registradas en fotografías y permiten dimensionar la fuerza del sismo.
Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto
Las imágenes muestran algunas de las escenas más impactantes que dejó el terremoto en Cali. Entre rescates, atención a los heridos y estructuras colapsadas, las fotografías permiten dimensionar la fuerza con la que el sismo golpeó a la ciudad.
🔴 EN VIVO: esta es la situación en Cali, en el barrio Capri, lugar en el que un edificio se desplomó y donde desde el primer momento se está tratando de buscar y rescatar personas bajo los escombros, por el terremoto en Colombia este 10 de agosto.https://t.co/rasfaBBVfD pic.twitter.com/KnioawxKDZ— Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026
Pereira tras el terremoto: calles, edificios y zonas afectadas por el fuerte sismo
El día después del terremoto dejó en Pereira calles con daños visibles, estructuras afectadas y escenas de búsqueda entre los escombros. Residentes, voluntarios y equipos de emergencia continuaron las labores mientras la ciudad comenzaba a dimensionar el impacto del fuerte sismo.
Así quedó parte de Manizales tras el fuerte terremoto: imágenes de la devastación
En Manizales, la fuerza del terremoto quedó reflejada en estructuras derrumbadas, edificios que tuvieron que ser demolidos y daños registrados incluso en la catedral de la ciudad. Las imágenes también muestran la reacción de los habitantes ante una emergencia que alteró la jornada.
Santiago Osorio hizo un llamado urgente a donar sangre O+ y O- en Manizales tras el terremoto. El congresista pidió acudir a la cancha auxiliar del estadio, donde hospitales como Santa Sofía y CES requieren unidades. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/11mlwcjhXN— Revista Semana (@RevistaSemana) August 10, 2026