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Impactantes imágenes de la devastación que sufrieron Cali, Pereira y Manizales por el catastrófico terremoto de este lunes

Las imágenes muestran la magnitud de los daños que dejó el terremoto en tres ciudades del país.

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Redacción Nación
11 de agosto de 2026 a las 9:33 p. m.
Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico.
Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico. Foto: AFP

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes dejó una estela de daños en distintas regiones del país. Cali, Pereira y Manizales estuvieron entre las ciudades donde el movimiento provocó afectaciones visibles, escenas que quedaron registradas en fotografías y permiten dimensionar la fuerza del sismo.

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Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto

Las imágenes muestran algunas de las escenas más impactantes que dejó el terremoto en Cali. Entre rescates, atención a los heridos y estructuras colapsadas, las fotografías permiten dimensionar la fuerza con la que el sismo golpeó a la ciudad.

Cali
Voluntarios y rescatistas removieron escombros en Cali tras el colapso de una estructura por el terremoto. Foto: AFP
Cali
Una mujer de avanzada edad fue trasladada cerca de una edificación que quedó destruida por el terremoto. Foto: AFP
Cali
Personas heridas recibieron atención médica cerca de una estructura que colapsó tras el terremoto.l Foto: AFP
CALI
Residentes y rescatistas removieron escombros en busca de posibles sobrevivientes tras el terremoto. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga
Así fue el colapso del Hospital Universitario del Valle.
El Hospital Universitario del Valle quedó entre las estructuras afectadas por la fuerza del terremoto. Foto: SEMANA
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Pereira tras el terremoto: calles, edificios y zonas afectadas por el fuerte sismo

El día después del terremoto dejó en Pereira calles con daños visibles, estructuras afectadas y escenas de búsqueda entre los escombros. Residentes, voluntarios y equipos de emergencia continuaron las labores mientras la ciudad comenzaba a dimensionar el impacto del fuerte sismo.

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Pereira
Las calles de Pereira mostraron las consecuencias del terremoto mientras continuaba la atención de la emergencia. Foto: Anadolu via AFP
Pereira
Entre los restos de una casa derrumbada, un residente ayudó a retirar los materiales que dejó el terremoto. Foto: AFP
Pereira
Un hombre buscó posibles sobrevivientes entre los restos de una edificación colapsada en Pereira. Foto: AFP
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La Universidad Libre de Pereira registró daños tras el fuerte terremoto que sacudió la ciudad. Foto: Getty Images
El Aeropuerto Internacional Matecaña
Las afectaciones en el Aeropuerto Internacional Matecaña muestran el alcance que tuvo el terremoto en Pereira. Foto: Foto del video publicado por @nifeguci en X
Pereira
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Así quedó parte de Manizales tras el fuerte terremoto: imágenes de la devastación

En Manizales, la fuerza del terremoto quedó reflejada en estructuras derrumbadas, edificios que tuvieron que ser demolidos y daños registrados incluso en la catedral de la ciudad. Las imágenes también muestran la reacción de los habitantes ante una emergencia que alteró la jornada.

Terremoto Ciudad de Manizales / 10 de agosto / Fotografo: Santiago Álvarez
Una estructura quedó completamente derrumbada mientras equipos de rescate atendían la emergencia. Foto: Colprensa / Santiago Álvarez
Terremoto Ciudad de Manizales / 10 de agosto / Fotografo: Santiago Álvarez
Las afectaciones obligaron a avanzar con la demolición de una edificación gravemente comprometida. Foto: Colprensa / Santiago Álvarez
Se registraron daños en la catedral de Manizales.
La Catedral de Manizales también registró daños tras el fuerte movimiento que sacudió la ciudad. Foto: DW
Manizales
La preocupación quedó reflejada en los rostros de los ciudadanos después del terremoto. Foto: AFP
Manizales
Varias personas observaron los restos de una edificación que colapsó durante el terremoto. Foto: AFP
Catedral de Manizales y Abelardo De La Espriella.
Abelardo De La Espriella ordenó la recuperación de la Catedral de Manizales, afectada por terremoto