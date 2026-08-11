Campeón de la Liga BetPlay se puso los guantes y ayuda tras el terremoto: imagen conmueve a Colombia

Cada vez se suman más manos de solidaridad tras el devastador terremoto en Colombia. Con el pasar de las horas, varios actores cercanos al FPC han aportado como pueden.

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Un jugador que se lleva todos los aplausos es Walmer Pacheco, lateral derecho del Deportivo Pereira, quien se puso los guantes y empezó a ayudar en las labores, pues la capital del departamento de Risaralda fue una de las más afectadas.

“Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira”, escribió Deportivo Pereira en sus canales oficiales.

💪⚽ Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira.



📸Francisco González. pic.twitter.com/rFwUGWUKmV — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 12, 2026

Cabe recordar que Walmer Pacheco no estaba en Pereira en el momento del terremoto. Él y sus compañeros ya se encontraban en Barranquilla, pues el cuadro matecaña se disponía a jugar contra Junior por la Liga BetPlay.

El juego quedó aplazado, tal y como todos los que estaban programados, tras la decisión de Dimayor de parar el fútbol por una semana. Todo mientras Colombia se recupera de la catástrofe.

“Queremos devolvernos (a Pereira) así sea por tierra”, le decía Pacheco a la prensa, en Barranquilla, minutos después del terremoto. Ya en casa, no dudó en ponerse a trabajar.

El durísimo testimonio de Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira, tras el terremoto que sacudió a Colombia.



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¿Quién es Walmer Pacheco?

Walmer Pacheco tiene 31 años, nació en Soledad (Atlántico) el 16 de enero de 1995, y se desempeña como lateral derecho. Ya con amplia experiencia en el fútbol, es el actual capitán del Deportivo Pereira, que dirige Arturo Reyes.

Los extintos Uniautónoma y Equidad, además de Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, son los cuarto equipos que ha defendido Walmer Pacheco a lo largo de su carrera.

Tiene dos títulos en su palmarés: la Categoría Primera B con Uniautónoma (2013) y la Liga BetPlay 2023-ll con Junior de Barranquilla. De hecho, supo brillar con el elenco tiburón.

Walmer Pacheco (centro) cuando jugaba en el ya extinto Equidad Seguros. Foto: Colprensa - Sergio Acero

Son días difíciles en Pereira, ya que el propio equipo matecaña lleva bastante tiempo en crisis, y ahora un terremoto sacudió y perjudicó a la ciudad.