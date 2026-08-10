Incertidumbre por paradero de jugador de Liga BetPlay tras terremoto: “No hemos sabido nada de él”

Angustia es el sentimiento que ronda en el país en las horas posteriores al terremoto que se vivió en Colombia durante las primeras horas de este lunes, 10 de agosto.

Y más se incrementa dicha preocupación al oír testimonios como el del entrenador del Deportivo Pereira, Arturo Reyes, quien dio a conocer en las últimas horas que uno de los futbolistas del plantel permanece desaparecido.

"Todas las familias del Deportivo Pereira están bien; esperamos llegar lo más pronto posible para ayudar. Hay un jugador, Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue a su barrio y no hemos sabido nada de él. Hemos mandado a varias personas en Pereira a tratar de… pic.twitter.com/0U8QE2b3Ln — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2026

Según la declaración del DT a Win Sports: “Hay un jugador, Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue a su barrio y no hemos sabido nada de él”.

Al parecer, el mencionado, en busca de ayudar a sus familiares, se desplazó hasta allí y, hasta ahora, no han sabido más. “Hemos mandado a varias personas en Pereira a tratar de buscarlo en su barrio y no lo hemos podido encontrar”, indica Reyes.

Pereira aguarda en Barranquilla

Este lunes estaba previsto que Deportivo Pereira jugara con Junior de Barranquilla en la capital del Atlántico. Por la gravedad del suceso en el país, Dimayor decidió que se aplazaran este y todos los compromisos que estaban programados.

A la espera de poder retornar a la ciudad donde residen, el entrenador Arturo dio un parte de tranquilidad sobre los allegados de los jugadores del club: “Todas las familias del Deportivo Pereira están bien; esperamos llegar lo más pronto posible para ayudar”.

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Además, el DT dio a conocer cómo fueron las primeras horas lejos de casa en medio del desayuno: “Horas muy difíciles para todos, tensas”.

“En este momento estamos en el hotel esperando tener noticias para poder volver a Pereira”, precisó sobre cómo avanza su retorno a casa para estar junto a los suyos.

Así se ha vivido todo entre los jugadores

Walmer Pacheco, del Deportivo Pereira, fue uno de los primeros jugadores en hablar del terremoto que vivió Colombia durante la mañana de este lunes, 10 de agosto.

El lateral que ya estaba instalado en Barranquilla, donde iba a jugar en la noche el partido de Liga BetPlay correspondiente a la fecha, dio a conocer que la grave situación nacional no les permitía “hacernos ajenos a lo sucedido”.

Walmer Pacheco jugador del Deportivo Pereira. Dicha ciudad fue una de las más afectadas por el terremoto vivido en Colombia Foto: Captura a video de ESPN

Al ser el departamento de Risaralda uno de los más afectados, Pacheco dio a conocer que el deseo generalizado del grupo de jugadores que ya permanecía en el Atlántico era el de retornar para estar con sus familias: “Queremos devolvernos así sea por tierra”.

A su vez, dio cuenta de la angustia que tuvieron por un compañero que se quedó en Pereira y del cual no tenían comunicación. “Tuvimos el escrito de un compañero (Jorge Martínez)”, de quien confirmó que ya se supo su paradero.

“La mamá nos llamaba llorando”, mencionó de la preocupación que hubo en el equipo matecaña.

💔‼️“Ojalá la Dimayor sepa lo que estamos viviendo. QUEREMOS DEVOLVERNOS ASÍ SEA POR TIERRA”



“Ya sabemos de un compañero, el único que nos faltaba. Gracias a Dios ya apareció.”



🗣️ Walmer Pacheco, jugador de Pereira, sobre el sismo que sacudió el país. pic.twitter.com/PziD95DAqa — Toque Sports (@ToqueSports) August 10, 2026

Junior vs. Deportivo Pereira: sin día y hora

Primero, Dimayor decidió que el partido en cuestión se jugaría el martes y, posteriormente, echaron al piso esa determinación. Para la entidad es prioridad que se le dé atención total a la situación que atraviesa el país.

“Se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”, señalaron.