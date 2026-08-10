Bayern Múnich de Luis Díaz no se olvidó de Colombia: su solidario mensaje por el terremoto

Entre Bayern Múnich y Colombia se ha generado una relación cercana por la estadía de Luis Díaz en el elenco alemán. Dicho equipo de Europa goza del atacante de la Tricolor, lo que hace que se mantenga una buena relación entre las partes.

En esta oportunidad y, ante una situación tan compleja como la que vive el país cafetero por un terremoto que afectó a varias zonas del país sudamericano, el elenco germano ha emitido una comunicación solidaria por las víctimas y perdidas de inmuebles.

“Desde el FC Bayern, enviamos toda nuestra fuerza y solidaridad a Colombia y a toda nuestra familia en la región afectada por los sismos de hoy”, difundió el club alemán en sus cuentas oficiales.

“Estamos con ustedes”, suman en la misiva que en menos de 20 minutos alcanzó los más de 10 mil likes.

Lucho no se olvidó de su país

Luis Díaz como referente de la Selección Colombia fue uno de los primeros en solidarizarse con los afectados por medio de una comunicación corta en su cuenta de Instagram.

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia”, escribió el jugador del Bayern Múnich en su Instagram personal.

Luis Díaz se solidarizó por terremoto en Colombia de este lunes, 10 de agosto Foto: Getty Images (Diseño Semana)

“Mi corazón y pensamientos están con ustedes. Que Dios los bendiga y proteja siempre”, agregó el que milita en Alemania.

James y demás referentes guardan silencio

Mientras clubes extranjeros como Real Madrid, Atlético de Madrid, Corinthians, entre otros, ya se han pronunciado por la tragedia que sucedió en las primeras horas de este lunes en Colombia, referentes del balompié nacional permanecen en silencio absoluto.

Hasta las 4:00 p.m. ni James Rodríguez, ni tampoco Juan Fernando Quintero o algún calificado como referente de la Tricolor ha escrito por el terremoto que afectó varias zonas del país.

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Néstor Lorenzo tardó, pero lo hizo en los últimos minutos a través de su cuenta de Instagram personal donde suele reportarse.

“Mi solidaridad y apoyo para las familias afectadas por el terremoto en Colombia. Todos unidos para afrontar este duro momento”, es lo que dice una imagen que subió el DT argentino.

Parón total en el FPC

La fiesta del fútbol en Colombia no es ajena a lo que está pasando en varias zonas del territorio nacional.

Si bien en un primer momento Dimayor aplazó por un día los partidos previstos, pocas horas después determinó que se hacía necesario frenar el calendario del balompié local, al menos, por la semana que ya está en curso.

A través de una comunicación difundida en redes informaron: “La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar que, tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”.

Juegos programados para esta semana en Liga BetPlay:

Águilas Doradas vs. Llaneros FC

Independiente Medellín vs. Millonarios

Junior vs. Deportivo Pereira

Internacionalmente también puede que haya modificaciones en el calendario. Deportes Tolima e Independiente Santa Fe tiene programado jugar, pero la Conmebol no ha cambiado de decisión.