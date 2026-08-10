Dimayor modifica su decisión sobre aplazamiento de partidos por el terremoto: nueva medida oficial

Debido al terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto, la Dimayor había anunciado que los partidos del día en el país quedaban aplazados para este martes 11 de agosto. A su vez, que los del martes pasaban al miércoles 12 de agosto.

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Sin embargo, la medida cambió. Minutos después de ese primer comunicado, la Dimayor anunció que ningún partido del Fútbol Profesional Colombiano se jugará esta semana. Esto después de hacer un análisis de la situación y de las devastadoras consecuencias que dejó el terremoto.

𝗟𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗼 – 𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥, 𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿 𝗾𝘂𝗲, 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘃𝗮𝗹𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗾𝘂𝗲… pic.twitter.com/SyFxNUggkN — DIMAYOR (@Dimayor) August 10, 2026

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“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, se permite informar que, tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”, dijo la Dimayor en su reciente comunicado.

Añadió: “Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”.

La medida fue aplaudida por varios protagonistas del balompié nacional, entendiendo que el foco está en rescatar vidas atrapadas en las distintas ciudades del país afectadas.

Se aplaza el fútbol en Colombia, debido al terremoto de este lunes. Foto: Izq: Logo oficial de Dimayor / Escudos oficiales de Millonarios, Nacional y América / imagen de fondo: Colprensa - API.

Varios clubes en Colombia también se pronunciaron y todos concluyeron que la prioridad es que el país empiece su recuperación, luego del fenómeno natural.

“La nueva fecha y hora del encuentro serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la Dimayor. La Dimayor y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial”, expresó la institución.