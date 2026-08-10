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Dimayor modifica su decisión sobre aplazamiento de partidos por el terremoto: nueva medida oficial

De aplazar los partidos por un día al aplazamiento total esta semana: hay nuevo comunicado en la Dimayor tras el terremoto que sacudió Colombia.

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Redacción Deportes
10 de agosto de 2026 a las 2:42 p. m.
“Entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”, expresó la Dimayor tras el terremoto en Colombia.
“Entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”, expresó la Dimayor tras el terremoto en Colombia. Foto: Izq: Colprensa y logo oficial de Dimayor / Der: AFP.

Debido al terremoto que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto, la Dimayor había anunciado que los partidos del día en el país quedaban aplazados para este martes 11 de agosto. A su vez, que los del martes pasaban al miércoles 12 de agosto.

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Sin embargo, la medida cambió. Minutos después de ese primer comunicado, la Dimayor anunció que ningún partido del Fútbol Profesional Colombiano se jugará esta semana. Esto después de hacer un análisis de la situación y de las devastadoras consecuencias que dejó el terremoto.

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Dimayor: “El fútbol puede esperar. Colombia nos necesita”

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor, se permite informar que, tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana”, dijo la Dimayor en su reciente comunicado.

Añadió: “Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan”.

La medida fue aplaudida por varios protagonistas del balompié nacional, entendiendo que el foco está en rescatar vidas atrapadas en las distintas ciudades del país afectadas.

Contundente comunicado, firmado por varios clubes del FPC, sobre la distribución de los derechos de televisión.
Se aplaza el fútbol en Colombia, debido al terremoto de este lunes. Foto: Izq: Logo oficial de Dimayor / Escudos oficiales de Millonarios, Nacional y América / imagen de fondo: Colprensa - API.

Varios clubes en Colombia también se pronunciaron y todos concluyeron que la prioridad es que el país empiece su recuperación, luego del fenómeno natural.

“La nueva fecha y hora del encuentro serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la Dimayor. La Dimayor y sus 36 clubes profesionales reiteran su solidaridad con todos los afectados y hacen un llamado a mantener la calma, atender las recomendaciones de las autoridades y permanecer atentos a la información oficial”, expresó la institución.