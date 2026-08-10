“No los vamos a dejar solos”: Abelardo De La Espriella anunció que la prioridad es rescatar a quienes estén bajo los escombros

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que se puso al frente del terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes, 10 de agosto, y que ya deja, al menos, 111 muertos y decenas de personas damnificadas en varias regiones del país.

De La Espriella, después de distribuir las tareas a todo su equipo de máximos colaboradores y anunciar que su gabinete se desplazará a las regiones más afectadas, les envió un mensaje a las víctimas.

“A las familias afectadas les enviamos un mensaje: no los vamos a dejar solos. Están en nuestro corazón y les vamos a tender la mano con toda decisión”, informó el jefe de Estado.

Dijo que el Gobierno nacional tiene desplegadas todas sus capacidades para proteger la vida, atender a las comunidades afectadas y llevar ayuda a cada territorio donde se necesite. Él, por ejemplo, viajará a Chocó en la tarde de este lunes, pero el vicepresidente, José Manuel Restrepo, y otros ministros, irán a otros lugares de la tragedia.

“He dado una orden perentoria como jefe de Estado y jefe de Gobierno. Lo primero: el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo los escombros”, precisó.

E hizo un llamado a las autoridades del Estado para que en todos los reportes oficiales de afectaciones sean canalizados a través de la Sala de Crisis Nacional o el Puesto de Mando Unificado que funciona en la sede principal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

A renglón seguido, De La Espriella entregó a los colombianos el reporte más actualizado que, sin duda, no pudo ser peor: “A las 12:30 del mediodía teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1575 viviendas averiadas, 37 viviendas destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos averiados, 18 vías afectadas, 6 aeropuertos con daños en su infraestructura y sin operación para vuelos comerciales”. El número de muertos y heridos, posiblemente, crecerá en las próximas horas.

El presidente dijo que, personalmente, entregará el reporte oficial que le entreguen las autoridades cada dos o tres horas.

“Hoy, todos los colombianos, sin distingo político, tenemos que unirnos frente a una sola causa: las víctimas de este desastre natural. El Gobierno nacional atenderá esta tragedia como corresponde y les vamos a dar la mano a todos los colombianos con la ayuda de Dios”, afirmó.