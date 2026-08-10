María Fernanda Cabal reaccionó y envió mensaje tras fuerte terremoto que azotó a Colombia: “Dios nos proteja”

Colombia vivió una situación de emergencia en la mañana de este 10 de agosto, debido a un terremoto de magnitud 7.4 que azotó zonas como Chocó, Cali, Manizales y Pereira. En Bogotá también se sintió el movimiento telúrico, que despertó angustia entre los habitantes.

Primera réplica tras terremoto que sacudió a Colombia: nuevo movimiento fue de 4.6 grados

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente que el temblor se produjo a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó. De acuerdo con los datos preliminares, el fenómeno tuvo una profundidad de 96 kilómetros, con coordenadas de 5,04° de latitud y -76,34° de longitud.

Ante la ola de imágenes y noticias relacionadas con este suceso, las miradas de algunas personas se posaron en la reacción de María Fernanda Cabal, quien no dudó en referirse a lo ocurrido en lugares como Cali y Manizales.

La excongresista publicó un mensaje de solidaridad con todas las personas que resultaron heridas y sufrieron afectaciones a causa del terremoto.

“Quiero enviar un mensaje de aliento y solidaridad con ciudades como Quibdó, Cali, Manizales y Armenia, lugares de mayor afectación del fuerte sismo de esta mañana”, escribió.

“El primer movimiento fue de una magnitud de 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia. Dios nos proteja en estos momentos tan difíciles”, agregó en la publicación.

Además, Cabal subió un post en el que se ve el impacto del movimiento telúrico.

Las autoridades continúan con las labores de inspección, mientras se espera un reporte más completo que permita establecer si el terremoto ocasionó más daños estructurales u otras situaciones de consideración en los territorios.