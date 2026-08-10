Temblor: estremecedoras imágenes de Cali. La ciudad sufrió graves estragos en edificios y en el MIO

El fuerte temblor que se vivió en Colombia este lunes en la mañana dejó a millones de colombianos asustados y varias ciudades con fuertes impactos. El primer reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC) aseguró que la magnitud fue de 7.4 y el epicentro fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

Fuerte y prolongado temblor sacude a Colombia: 7.4 grados en la escala de Richter

Según el reporte, la profundidad fue de 96 kilómetros, mientras que la latitud de 5.04° y la longitud de -76.34°.

De inmediato, miles de personas comenzaron a compartir en redes lo que vivieron y a enviar sus imágenes a SEMANA.

🔴 Fuerte temblor sacude a Colombia EN VIVO: reportan réplica y graves emergencias

Una de las ciudades más impactadas fue Cali.

En redes sociales se ven los estragos del temblor que generó derrumbes parciales de algunas edificaciones y daños en la infraestructura del sistema de transporte MIO.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, publicó un mensaje en sus redes sociales: “Caleños, estamos recibiendo los reportes de afectaciones en varios edificios y estructuras de la ciudad. En este momento, desde Riesgo Cali de la Alcaldía de Cali, junto con las organismos de socorro, estamos verificando los daños y evaluando la situación. Estaremos informando oportunamente cualquier novedad”.

Terremoto se siente fuerte en Cali mi familia manejando miren que miedo!!! pic.twitter.com/n3zWLkzvlp — Marco (@Good_Tweet_USA) August 10, 2026

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró: “Ante el fuerte sismo registrado esta mañana, he dado instrucciones al Secretario de Gestión del Riesgo del Valle, para instalar de inmediato un Puesto de Mando Unificado (PMU) y conocer la situación en todo el departamento. Ya estamos articulados con los organismos de socorro y los coordinadores municipales, evaluando las primeras afectaciones. Tenemos reportes preliminares de daños en municipios como Riofrío y Vijes”.

Los escombros cubren un automóvil después de que un terremoto golpeara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Salddarriaga) Foto: AP Photo/Santiago Salddarriaga

Y, luego, agregó: “Seguiremos realizando un barrido en todo el Valle del Cauca para establecer la afectación real y activar, de ser necesario, todas las acciones de atención y respuesta. Estamos atentos, unidos y trabajando para proteger la vida y la seguridad de los vallecaucanos”.

Los primeros reportes en Cali incluyen colapsos estructurales, personas atrapadas, caída de árboles y una fuga de gas. Foto: Tomado de internet

El presidente Abelardo De La Espriella se dirigió al país en un mensaje en redes. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por las Patria!“, escribió.

Esta es una imagen de la droguería Cafam en Cali. Foto: Tomado de internet

Por su parte, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez hizo un llamado a no generar pánico. “Le pido a la gente no reenviar cadenas o información falsa. Los sismos son impredecibles, no es posible saber si habrá o no una réplica. Infórmense a través de fuentes oficiales y reporten las emergencias a través de la línea 123″, aseguró.