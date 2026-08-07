Familia por poco muere tras ataque con explosivos del ELN en Arauca: Ejército denunció a la guerrilla ante organismos internacionales

La guerrilla del ELN no ha cesado con los ataques terroristas en las diferentes regiones de Colombia. Este viernes, 7 de agosto, el Ejército Nacional, por medio de la Octava División, dio a conocer la denuncia que realizaron a organismos internacionales contra esta guerrilla por un atentado con explosivo en el que por poco asesinan a una familia en Fortul, en el departamento de Arauca.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, los ilegales pretendían atentar contra los integrantes de la Fuerza Pública, pero terminaron generando pánico entre la población civil. Aunque no hubo personas muertas y tampoco heridas, la fuerte detonación causó graves daños en la infraestructura de la vivienda.

“Denunciamos ante la opinión pública y organismos internacionales la difícil situación a la que estuvo expuesta la población civil de Fortul, Arauca, tras un nuevo atentado terrorista, llevado a cabo por terroristas del grupo armado organizado ELN”, señaló el Ejército Nacional.

No cesan operaciones militares en Arauca. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Asimismo, precisaron que “esta vez fue lanzado un artefacto explosivo buscando afectar a la Fuerza Pública. El mencionado artefacto cae en inmediaciones de una vivienda, ocasionando afectaciones en su infraestructura y poniendo en riesgo de muerte a los habitantes de una familia que se encontraban en su interior y casas aledañas”.

Y es que cerca de donde se dio este atentado se encuentra una institución educativa, lo que también evidencia el riesgo al que exponen a los estudiantes y al cuerpo de profesores.

“En el sector también se encuentra la Concentración Educativa Elvira Walteros, lo que evidencia el grave riesgo que representa el empleo de artefactos explosivos en proximidad a viviendas y espacios destinados a la educación”, indicó el Ejército.

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Guerrilla del ELN. Foto: Guillermo Torres / Semana

El Ejército Nacional rechazó el atentado y sostuvo que este tipo de actuaciones desconocen las normas destinadas a proteger a la población civil en medio del conflicto armado.

“El Ejército Nacional condena estas acciones que ponen en riesgo a la población civil y afectan bienes ubicados en zonas habitadas, desconociendo los principios de protección establecidos en el Derecho Internacional Humanitario”, concluyó la institución.