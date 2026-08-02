Revelan la identidad de los posibles responsables del atentado en Cúcuta; Gobierno ofrece millonarias recompensas por su captura

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el atentado ocurrido en Cúcuta en la madrugada del sábado 1 de agosto no quedará impune y anunció una serie de recompensas para facilitar la captura de los presuntos responsables, quienes, según las primeras investigaciones de la Fuerza Pública, pertenecerían al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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De acuerdo con el funcionario, las indagaciones preliminares apuntan a alias “David” y alias “Nay” o “Nike” como los presuntos responsables de ordenar los ataques dirigidos contra la población civil y miembros de la Fuerza Pública en la capital de Norte de Santander.

El líder de la cartera ofreció una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de alias “David”, mientras que por alias “Nay” o “Nike” se anunció una recompensa de hasta 150 millones de pesos.

Adicionalmente, las autoridades informaron que se entregarán hasta 350 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los demás autores intelectuales y materiales involucrados en los hechos.

EL CARTEL NARCOTERRORISTA DEL ELN ATACÓ A CÚCUTA. ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ IMPUNE.



Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán.



Las primeras investigaciones de nuestra Fuerza Pública señalan a alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’, integrantes del… https://t.co/HvSd4wfize pic.twitter.com/rQ9J2g6WoM — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 2, 2026

“La Fuerza Pública no descansará hasta encontrarlos y capturarlos para que respondan ante la justicia. No habrá rincón del territorio donde puedan esconderse. Cada vez tendrán menos lugares donde ocultarse y más ciudadanos dispuestos a colaborar con las autoridades”, señaló Pedro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa reiteró la posición del Gobierno frente al ELN, organización a la que calificó como un “cartel narcoterrorista”, y sostuvo que durante décadas ha afectado a la población colombiana mediante acciones violentas.

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Adicionalmente, envió un mensaje de solidaridad a las víctimas del atentado y aseguró que el Estado continuará desplegando todas sus capacidades para enfrentar a los grupos armados ilegales.

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Finalmente, el Ministerio de Defensa hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a las investigaciones y a la captura de los responsables.

Para ello, recordó que se encuentran habilitadas las líneas 107 y 157 para denunciar actividades relacionadas con el crimen, los números 147 y 165 del GAULA para casos de secuestro y extorsión, la línea 141 para reportar situaciones de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como el número 314 358 7212 para aportar información sobre hechos delictivos.