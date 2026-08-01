Esta madrugada de sábado, 1 de agosto, fue atacado con explosivos el comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, dejando al menos ocho uniformados heridos.

En medio del ataque terrorista, un carro bomba fue activado en la vía que conecta la Avenida Libertadores con Cenabastos.

Terror en Cúcuta: imágenes del ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander

Información preliminar da cuenta que antes de los ataques con explosivos, hubo un intercambio de disparos entre los criminales y los policías que estaban ubicados en inmediaciones del comando de Policía de Norte de Santander.

“Rechazamos de manera contundente el atentado contra el comando de la Policía de Norte de Santander. Coordinaremos con las autoridades todas las acciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este cobarde hecho. Solidaridad con las familias y heridos”, dijo en X William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

Tras esos hechos terroristas, desde la Alcaldía se informó que el gobernador Villamizar liderará acciones de seguridad en el Área Metropolitana de Cúcuta, motivo por el cual quedó suspendida una visita que tenía programada al municipio de Chitagá.

Con el paso de las horas son visibles los destrozos que dejaron las explosiones en varias zonas, donde personal de la Fiscalía y la Sijín ya está recopilando material para avanzar con las investigaciones correspondientes que permita dar con el paradero de los responsables de esos hechos terroristas.

Este atentado en horas de la madrugada de este sábado, 1 de agosto, es el tercer ataque contra uniformados de la Policía en una semana, teniendo en cuenta los hechos en Puerto Lleras, en zona rural de Cúcuta, y en la vía entre El Zulia y la Y de Astilleros.

Vale destacar que, por el momento, no hay un reporte oficial sobre el ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, que dejó varios policías heridos.