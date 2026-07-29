Video: la impresionante reacción de los Comandos Jungla tras el atentado contra el comandante de la Policía del Norte de Santander

SEMANA conoció los videos de la reacción de varios Comandos Jungla de la Policía durante el ataque criminal contra la caravana del comandante de la Policía del Norte de Santander, Jorge Bernal.

En las imágenes se observa cómo los uniformados, altamente entrenados para enfrentar este tipo de situaciones, toman posición de combate para defenderse de los disparos de fusil realizados por los integrantes de los grupos ilegales.

Las Fuerzas Militares han reportado el fortalecimiento de los grupos criminales; en la gráfica se observa que el ELN, la guerrilla que Petro prometió acabar en tres meses, ha aumentado sus capacidades en hombres y armas. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En medio del ataque, los policías protegieron a dos compañeros que resultaron heridos y quedaron tendidos sobre la vía, expuestos al fuego de los criminales, quienes les disparaban desde posiciones ocultas entre la maleza.

Los dos uniformados heridos hacían parte del esquema de seguridad motorizado que acompañaba al coronel Bernal. La camioneta en la que se movilizaba el oficial, como se observa en otros videos, quedó destruida tras recibir múltiples impactos de fusil de largo alcance.

En el Norte de Santander tienen presencia varios grupos criminales que se han fortalecido en medio de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

En la región operan las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y el ELN. Estos dos grupos han protagonizado una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años en el país.

Las disidencias de alias Calarcá están más fuertes que nunca. Foto: semana

En el Catatumbo, la confrontación entre estas estructuras provocó el desplazamiento de más de 50.000 personas y la muerte de cerca de cien presuntos integrantes de las organizaciones criminales.

Según las autoridades, al frente de esta crisis estarían alias Andrey y alias Jhon Mechas, hombres de confianza de alias Calarcá y de alias Pablito, jefe militar del ELN, quien reapareció para fortalecer a esa guerrilla.

Ambos grupos hicieron parte de la política de Paz Total de Gustavo Petro, que los incluyó en ceses al fuego, lo que llevó a la suspensión de las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública en su contra.