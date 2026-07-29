Primer encuentro entre delegados del Gobierno de Abelardo De La Espriella y la fiscal Luz Adriana Camargo

Como parte de los empalmes que adelantan los delegados del Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, con diferentes entidades del orden nacional, se concretó una reunión entre el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, y la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de modificación del manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La jefa del ente acusador estuvo acompañada del equipo directivo que incluyó al vicefiscal Gilberto Guerrero, la delegada para la seguridad territorial, Deisy Jaramillo, y el director del CTI, el general en retiro José Luis Ramírez. Esto con el propósito de recibir la visita de los delegados por el presidente electo y escuchar las propuestas que se tienen para los próximos cuatro años.

“La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, acompañada de su equipo de trabajo, sostuvo un primer encuentro con el ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, en el que se analizaron asuntos estratégicos para el fortalecimiento del sistema de justicia y se reafirmó el compromiso de avanzar en una agenda de trabajo articulado entre las instituciones del Estado en beneficio de la ciudadanía”, señaló la Fiscalía tras la reunión.

Se trató de una reunión crucial entre el Ejecutivo y la rama Judicial, particularmente cuando hay tantos procesos de connotación nacional que vinculan de manera directa al Gobierno saliente de Petro en presuntos hechos de corrupción, abuso de autoridad y funcionarios prófugos de la justicia.

La propia Fiscalía advirtió que el encuentro fue fundamental para confirmar el compromiso que tiene el ente acusador en el sistema judicial y la necesidad de articular esfuerzos con las entidades del Estado en beneficio de los usuarios de la justicia.

En la reunión entre Camargo y Cancino, “se reafirmó el compromiso de avanzar en una agenda de trabajo articulado entre las instituciones del Estado en beneficio de la ciudadanía”, dijo la Fiscalía. Foto: Suministrada

La reunión resultó particular porque, en diferentes momentos, Cancino arrojó duras críticas a los procedimientos de la Fiscalía y planteó la necesidad de reformar el sistema de justicia con el objetivo de garantizar los derechos de los procesados y las víctimas.