La megaobra que promete cambiar un histórico sector de Cartagena ya tiene seis fuertes competidores: supera los $94.000 millones

La licitación para construir el Distrito Creativo, Turístico y Cultural de Manga entró en una fase decisiva. Seis consorcios presentaron ofertas para ejecutar una de las obras de infraestructura cultural impulsadas por la Alcaldía de Cartagena durante la actual administración.

Calles de barro durante 50 años: gobernador de Bolívar entrega nuevas vías en Cartagena. “Puertas al progreso”

La carrera por construir el Distrito Creativo de Manga ya tiene protagonistas

Seis consorcios radicaron oficialmente sus propuestas para obtener el contrato de obra, cuyo presupuesto oficial asciende a $94.981 millones, de acuerdo con el proceso de licitación publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

El proyecto se desarrollará en el lote de la antigua Planta Eléctrica de Manga, un predio ubicado entre el Fuerte San Sebastián del Pastelillo y el acceso al Puente Román.

La iniciativa busca transformar un espacio que permaneció abandonado durante años en un complejo destinado a la cultura, la creatividad, el emprendimiento y el turismo.

De acuerdo con la información publicada en el proceso de contratación, estos son los oferentes:

Consorcio Distrito CTC.

Consorcio Manga Creativa.

Consorcio Distrito Cultural 2026.

Consorcio Obras Manga.

Consorcio Distrito Creativo Cartagena.

Consorcio Infraestructura Cultural.

La Alcaldía de Cartagena inició la etapa de evaluación jurídica, técnica, financiera y económica de las propuestas para determinar cuál cumple con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones.

La Secretaría de Infraestructura será la entidad encargada de ejecutar el contrato, cuyo plazo de ejecución está previsto en 15 meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos legales para su perfeccionamiento y ejecución.

De acuerdo con el cronograma oficial del proceso, la adjudicación está prevista para agosto, una vez concluya el análisis de las propuestas y se resuelvan las observaciones que se presenten durante la etapa de evaluación.

¿Qué tendrá el Distrito Creativo de Manga?

El proyecto está concebido como un gran complejo para fortalecer la economía creativa de Cartagena y ampliar la oferta cultural y turística de la ciudad.

De acuerdo con los documentos técnicos del proceso, contará con:

Un salón de eventos de aproximadamente 745 metros cuadrados

Espacios para exposiciones de arte

Un teatro tipo black box para actividades culturales

para actividades culturales Zonas de coworking

Locales comerciales

Oficinas institucionales, entre ellas para la Secretaría de Turismo

Amplias plazas públicas y zonas verdes

Parqueaderos

Ciclorrutas y senderos peatonales integrados con el entorno urbano.

El complejo tendrá capacidad para recibir alrededor de 2.000 personas y busca convertirse en un nuevo polo para artistas, emprendedores, gestores culturales y visitantes nacionales e internacionales.

El Distrito Creativo hace parte de las inversiones estratégicas incorporadas al Plan de Desarrollo 2024-2027 de Cartagena mediante el Acuerdo 066 de 2025, que autorizó el uso de recursos del Sistema General de Regalías para financiar la iniciativa.

Cartagena se transforma: Así es el megaparque Nuevo Chambacú que ya abrió sus puertas

La administración distrital señaló que el proyecto permitirá recuperar un terreno que permanecía deteriorado y convertirlo en un espacio público destinado a actividades culturales, recreativas y turísticas.

Además, se integrará con la avenida Miramar, el paseo peatonal de Manga y el parque Enrique Román.

Otro de los componentes destacados del diseño es la incorporación de criterios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de nuevos espacios públicos con el fin de contribuir a reducir el déficit de áreas recreativas de calidad en ese sector de la ciudad.