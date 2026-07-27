Gobernador Arana hace llamado al gobierno Petro para que aprueben recursos para proyecto de protección de una vía en Bolívar

Este lunes, 27 de julio, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que aprueben los recursos necesarios que permitan ejecutar el proyecto de protección de la vía entre Barranca Vieja y El Yucal.

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De acuerdo con la información de la Gobernación de Bolívar, esta es una intervención clave para preservar la movilidad y evitar que continúe el deterioro de este importante corredor vial.

El mandatario departamental dijo que desde su administración ya cumplió con todos los requisitos exigidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El proyecto fue radicado hace varias semanas y, tras atender las observaciones y realizar las correcciones técnicas solicitadas por la entidad, actualmente solo está pendiente la asignación de los recursos por parte del Gobierno Nacional.

“El departamento cumplió. Radicamos el proyecto, atendimos cada uno de los requerimientos técnicos y hoy estamos esperando que el Gobierno Nacional haga su parte. Esta obra no puede seguir esperando porque de ella depende la movilidad, la seguridad y el bienestar de miles de bolivarenses”, manifestó Arana.

UNGRD. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La intervención busca proteger un tramo vial estratégico para el sur de Bolívar, cuya estabilidad se ha visto comprometida por las condiciones del terreno y los procesos de erosión, poniendo en riesgo la comunicación entre comunidades y el transporte de personas, alimentos y mercancías.

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El gobernador insistió en que la protección de la vía entre Barranca Vieja y El Yucal no admite más demoras y reiteró su llamado al presidente de la República y a la dirección de la UNGRD para que se materialice la financiación del proyecto.

“Este es un compromiso inaplazable. Nosotros ya cumplimos con nuestra responsabilidad y esperamos que el Gobierno Nacional actúe con la misma celeridad para proteger una vía fundamental para el sur de Bolívar”, concluyó el mandatario.